Глобалните пазари навлизат в нова седмица с повишена несигурност след спад на борсовите индекси и колебания в настроенията на инвеститорите

Дори когато водещите борсови индекси достигат нови рекорди седмица след седмица, негативните заглавия често карат инвеститорите да възприемат по-песимистична перспектива, отколкото показва реалността - обяснение, което до голяма степен стои зад старата пазарна поговорка "Купувай при слухове, продавай при новини". Когато тенденцията се обърне и индексите започнат да се понижават рязко, медийните послания често действат като "снежна топка", отбелязват анализаторите на "Оанда" (Oanda) в седмичния си обзор.

Началото на ноември се оказа предизвикателно за инвеститорите. Почти всички глобални индекси отчетоха понижения, а криптовалутите претърпяха сериозен спад, оставяйки пазарните участници в търсене на стабилни възможности за инвестиции.

Към това се прибавиха и засилените дискусии относно прекомерно високите оценки на компаниите, занимаващи се с изкуствен интелект, както и растящите им разходи - фактори, които увеличават усещането за несигурност, коментират от Университета на Мичиган в последното си проучване за потребителското доверие.

В края на седмицата сигурните убежища, особено металите, започнаха да показват признаци на възстановяване - златото отново се търгува над 4000 долара за тройунция.

По-агресивният тон на Управлението за федералния резерв (УФР) след изявата на президента на институцията Джером Пауъл през октомври предизвика нови съмнения относно възможността за понижение на лихвите през декември, което оказа натиск върху пазарните настроения.

Макар че частичното спиране на работата на правителството в САЩ не доведе до моментални пазарни сътресения, то започва да засяга все повече федерални услуги, включително въздушния трафик. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс предупреди за сериозните последствия от продължителна блокада.

Всички тези фактори започват да влияят на пазарната психология в по-широк мащаб. През новата седмица инвеститорите ще търсят сигнали за състоянието на американската икономика след поредица от тревожни данни за пазара на труда и спад на технологичните акции, който свали индекса S&P 500 с 2,4 на сто под рекордния му връх от 28 октомври.

Въпреки силния отчетен сезон за третото тримесечие акциите на технологичните компании, особено тези, свързани с изкуствения интелект, останаха под натиск заради скъпите оценки и слабите данни за заетостта.

"Америпрайз файненшъл" (Ameriprise Financial) отбелязва, че спирането на работата на правителствените агенции, започнало на 1 октомври, ограничава достъпа до официални икономически данни, което кара инвеститорите да разчитат на частни източници. "Не получаваме достатъчно данни, за да направим ясни изводи", казва пред Ройтерс Антъни Саглимбене, главен пазарен стратег на компанията.

По оценки на "Хаспа Капиталмаркт" (Haspa Kapitalmarkt) икономическите щети от блокадата възлизат на между 5 и 30 милиарда долара седмично, като липсата на ключови макроданни - включително за пазара на труда - усилва несигурността около бъдещата политика на УФР.

Според доклад на "Ревелио лабс" (Revelio Labs) през октомври в САЩ са били загубени 9100 работни места, а планираните съкращения са нараснали до над 153 000, сочат данни на "Чалънджър, Грей енд Крисмъс" (Challenger, Gray & Christmas). Според клона на УФР на Чикаго безработицата вероятно е достигнала най-високото си равнище от последните четири години.

Докладът на Ей Ди Пи (ADP) показа, че частният сектор е възстановил 42 000 работни места, но несъответствието между различните източници поставя под съмнение стабилността на пазара на труда, отбелязва Питър Кардило, главен икономист в "Спартан кепитъл секюритис" (Spartan Capital Securities).

Междувременно Върховният съд на САЩ продължава да разглежда законността на въведените мита. Изслушванията досега показват известен скептицизъм сред съдиите, което увеличава вероятността от частична отмяна и нова пазарна колебливост.

Световните проучвания на мениджърите по доставките показват стабилен растеж на бизнес активността в началото на четвъртото тримесечие. Очаква се новият доклад "Ес енд Пи Глобъл Бизнес Аутлук" (S&P Global Business Outlook) да даде актуална представа за бизнес нагласите и намеренията за инвестиции.

На микроравнище отчетите на технологичните компании продължават да бъдат под лупа. Инвеститорите вече не се концентрират единствено върху разходите за изкуствен интелект, а оценяват и потенциалната рентабилност на тези инвестиции. По-слабите резултати на водещи компании могат да засилят опасенията за инвестиционен балон в сектора на изкуствения интелект, пояснява Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в "Стандарт енд Пуърс Глоубъл маркет интелиджънс" (S&P Global Market Intelligence) в анализа си.

Главният инвестиционен стратег на "Алианц" (Allianz) Щефан Рандорф смята, че бумът на технологиите, свързани с изкуствения интелект, ще продължи. По думите му търсенето расте, внедряването на технологии се ускорява, а капацитетът на центровете за данни остава ограничен, което предпазва от свръхкапацитет. Освен това финансирането на растежа все повече идва от паричните резерви на утвърдени компании, а не от спекулативен капитал.

Според анализатори от "Хелаба" (Helaba) дори ако правителствената блокада в САЩ приключи скоро, е малко вероятно статистическите агенции да успеят бързо да наваксат със забавените публикации. Това означава, че част от данните за октомври и ноември може изобщо да не бъдат събрани.

Европа

Предстоящите икономически данни тази седмица ще дадат по-ясна представа за икономическата обстановка в Европа след последните решения на централните банки.

Във Великобритания вниманието ще бъде насочено към "Банк ъв Ингланд" (Bank of England), която миналата седмица остави основния лихвен процент без промяна, като сигнализира, че може да пристъпи към понижение през декември. Данните за заетостта, които ще бъдат публикувани във вторник, вероятно ще покажат леко забавяне на ръста на заплатите през третото тримесечие, докато данните за брутния вътрешен продукт в четвъртък се очаква да отчетат умерено отслабване на растежа.

Централните банкери ще продължат да привличат вниманието с изказванията си. Заместник-гуверньорът Клеър Ломбардели, икономистът Меган Грийн и главният икономист Хю Пил, които бяха сред поддръжниците на решението за запазване на лихвите, ще говорят в последователни дни от понеделник нататък.

В еврозоната се очаква седмицата да бъде относително спокойна по отношение на нови статистически данни, но пазарните участници ще следят внимателно публичните изявления на членове на Европейската централна банка (ЕЦБ). Сред тях са членовете на Изпълнителния съвет Изабел Шнабел и Луис де Гиндос, които ще говорят в сряда.

По-късно през седмицата ще бъдат публикувани индексът на инвеститорското доверие на Цет Е Ве (ZEW) в Германия и данните за индустриалното производство в еврозоната, които ще дадат насоки за тенденциите в сектора преди края на годината.

В Швеция централната банка "Риксбанк" (Riksbank) ще публикува във вторник протокола от последното си заседание, което остави лихвите непроменени, а в четвъртък ще излезе докладът за финансовата стабилност. Управителят Ерик Тедин ще представи заключенията на реч във Франкфурт ден по-късно.

В Норвегия данните за инфлацията, които се очакват в понеделник, ще бъдат решаващи за "Норгес банк" (Norges Bank), чийто управител Ида Волден Баке ще говори в Амстердам във вторник. Банката ще публикува и доклад за финансовата стабилност в сряда.

В Русия централните банкери ще наблюдават внимателно данните за инфлацията през октомври, за да установят дали тя продължава да се забавя, след като централната банка на Русия предупреди, че прекомерните инфлационни очаквания могат да ограничат възможностите за бъдещо понижение на лихвите. Очакваните данни за брутния вътрешен продукт трябва да покажат дали икономическото охлаждане се е задълбочило през третото тримесечие.

В Румъния централната банка ще обсъди дали да запази основния лихвен процент на 6,5 на сто, като управителят Мугур Исареску се очаква да представи тримесечния доклад за инфлацията в следващите дни. В Сърбия пък централната банка ще решава дали да възобнови цикъла на облекчаване на монетарната политика след повече от година на непроменени лихвени равнища.

Африка

В Африка седмицата е особено важна от гледна точка на публичните финанси. В Република Южна Африка министърът на финансите Инок Годонгвана ще представи в сряда средносрочния бюджет в Кейптаун. Докладът ще бъде внимателно анализиран за признаци на фискална дисциплина, докато правителството се опитва да стабилизира държавния дълг и да възстанови доверието на пазарите преди местните избори през следващата година. Неочаквани допълнителни приходи от данъци и ограничаване на разходите могат да помогнат за намаляване на бюджетния дефицит, но натискът за финансиране на държавни предприятия и социални програми може да отслаби този ефект и да повлияе негативно на националната валута ранд, ако фискалната консолидация не успее.

В Гана в четвъртък министърът на финансите Касиел Ато Форсън ще представи втория годишен бюджет на президента Джон Махама - ключов момент за икономическата политика на страната. Инвеститорите ще търсят сигнали дали правителството ще продължи да спазва фискалната дисциплина в рамките на програмата на Международния валутен фонд (МВФ) и как възнамерява да финансира бюджетния дефицит.

По отношение на паричната политика в региона тази седмица се очакват няколко важни решения на централни банки. В Уганда се предвижда лихвеният процент да остане непроменен на ниво от девет цяло и седемдесет и пет стотни на сто за пети пореден път, докато в Замбия централната банка може да пристъпи към понижение след две заседания на задържане. Забавянето на инфлацията и поскъпването на квачата с почти двадесет и три на сто спрямо долара от началото на годината дават основания за това.

Северна Америка

На фона на продължаващата бюджетна блокада в Съединените щати тази седмица се очаква ограничен поток от икономически данни. Все пак във вторник ще бъдат публикувани седмичните данни за заетостта от доклада на Ей Ди Пи (ADP), а в сряда Канада ще обяви статистика за разрешителните за строеж през септември.

Същия ден няколко представители на Управлението за федералния резерв ще направят изявления - сред тях заместник-председателят Майкъл Бар, както и регионалните президенти Джон Уилямс, Кристофър Уолър, Рафаел Бостич и Стивън Майрън.

Централната банка на Канада ще публикува обобщение на обсъжданията, довели до намаляването на лихвите през октомври, като ще разясни защо смята, че текущите разходи по заемите са "на подходящо равнище", ако икономиката и инфлацията се развиват според очакванията.

Азия и Тихоокеанския регион

Седмицата започна с публикуването на данни в неделя, които показаха, че потребителските цени в Китай са се повишили неочаквано през октомври. Според анализатори това се дължи основно на засиленото търсене на пътувания, транспорт и храни по време на празниците в страната.

В Индия ще бъдат публикувани данните за инфлацията в сряда, като се очаква тя да се забави до нула цяло и четири десети на сто на годишна база. Това би дало възможност на Резервната банка на Индия (Reserve Bank of India) да продължи цикъла на понижения при следващото си заседание през декември.

В Австралия във вторник ще излязат два ключови показателя - индексът на потребителското доверие на "Уестпак" (Westpac) и индексът на бизнес условията на "Нешънъл Аустралия банк" (National Australia Bank). Два дни по-късно Канбера ще публикува статистика за пазара на труда, която ще покаже дали растежът на заетостта продължава да се забавя и дали безработицата леко се повишава - фактори, които могат да насърчат Резервната банка на Австралия (Reserve Bank of Australia) да обмисли понижение на лихвите на 9 декември.

Очакват се и данните за търговския баланс на Индия за октомври, а в края на седмицата Китай ще публикува месечната си статистика, която вероятно ще потвърди нестабилността на вътрешното търсене. Прогнозите сочат, че растежът на продажбите на дребно и промишленото производство ще се забави, докато инвестициите в дълготрайни активи и недвижими имоти ще продължат да намаляват.

В Нова Зеландия в петък ще бъде публикуван индексът на мениджърите по поръчките (PMI) за производството за октомври, след като през последните два месеца показателят остана в рецесивна територия.

В региона няма планирани заседания на централни банки, но в понеделник "Банк ъв Джапан" (японската централна банка) ще публикува обобщение на мненията от октомврийското си заседание - второто поред, на което двама членове на борда призоваха за повишение на лихвите. Докладът може да подскаже дали банката се готви за такава стъпка през декември, както очаква около половината от анкетираните икономисти.

Латинска Америка

Във вторник Централната банка на Бразилия ще публикува протокола от заседанието си за лихвените проценти, проведено на 4 и 5 ноември, на което Управителният съвет, оглавяван от Габриел Галиполо, запази основния лихвен процент на равнище от 15 на сто - най-високото за последните две десетилетия. Протоколът може да даде индикации дали банката ще обмисли понижение през декември.

В Колумбия инфлационните данни за октомври ще бъдат решаващи за политиката на централната банка, след като през септември инфлацията се ускори повече от очакваното. Основната инфлация вероятно е надхвърлила пет на сто, а общата - 5,5 на сто, което остава значително над целта на банката от три на сто.

В Аржентина инвеститорите ще следят внимателно публикуването на данните за потребителските цени през октомври, които ще покажат ефекта от напрежението на пазара преди междинните избори. Прогнозите сочат, че годишната инфлация може отново да надмине тридесет на сто.

В Перу се очаква централната банка, ръководена от Хулио Веларде, да запази основната лихва на 4,25 на сто за втора поредна среща. В Чили пък протоколът от заседанието на "Банко Сентрал де Чили" (Banco Central de Chile) на 28 октомври вероятно ще потвърди, че банката продължава предпазливия си подход и изчаква повече данни, преди да приключи текущия цикъл на облекчаване на паричната политика.