Китайските потребителските цени се върнаха към растеж през октомври

Потребителските цени в Китай са нараснали за първи път от три месеца през октомври на фона на засилено търсене по време на празничния сезон, след като през по-голямата част от годината се понижаваха, предаде Си Ен Би Си.

Индексът на потребителските цени е нараснал с годишен темп от 0,2 на сто през миналия месец, съобщи днес Националното статистическо бюро на Китай (NBS).

На месечна база потребителските цени също са се повишили с 0,2 на сто, в сравнение с очакванията на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, за нулев растеж.

Повечето анализатори, участвали в анкета на Ройтерс, очакваха нулев растеж на цените през октомври както на годишна, така и на месечна основа.

Цените на хранителните продукти в Китай са спаднали с 2,9 на сто на годишна база. Спрямо предходния месец обаче храните поскъпват с 0,2 на сто.

В същото време производствените цени в промишлеността са намалели с 2,1 на сто - с по-малко, отколкото през предишните месеци.

На месечна база цените на производителите са се повишили с 0,1 на сто през октомври.

През октомври политиките, насочени към разширяване на вътрешното търсене, продължиха да дават резултат, в съчетание с тласъка от отбелязването на Златната седмица (Национален празник в Китай - бел. ред.) и фестивала "Средата на есента", коментира в изявление Дун Лицзюан, главен статистик на Националното статистическо бюро.

Фестивалът "Средата на есента" в Китай, който е важен за семейни събирания и тази година (6 октомври) съвпадна с националния празник, е причината за по-дългата от обичайното почивка между 1 и 8 октомври.

Макар че мерките на Пекин, насочени към ограничаване на агресивната ценова конкуренция в страната и стимулиране на търсенето, изглежда започват да дават резултат, като печалбите в промишлеността през септември са се увеличили с повече от 21 на сто, експертите предупреждават, че зависимостта на местните власти в Китай от данъчните приходи продължава да насърчава конкуренцията и свръхкапацитета за производство, докато не бъдат въведени значими промени в данъчната система, посочва Си Ен Би Си.