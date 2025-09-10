Потребителските цени в Китай са се свили с повече от очакваното, производствените цени намаляват за 35-и пореден месец

Индексът на потребителските цени (CPI) в Китай е намалял с повече от очакваното през август, показаха правителствени данни, цитирани от Ройтерс. Мерките за стимулиране на потреблението, предприети от властите, не са успели да компенсират дефлационния натиск, а индексът на производствените цени (PPI) отчита спад за 35-и пореден месец.

Индексът на потребителските цени се понижи с 0,4 на сто на годишна база през август при очаквания за спад от 0,2 на сто, оставайки без промяна спрямо предходния месец. Данните потвърждават продължаващото дефлационно напрежение във втората по големина икономика в света, като неотдавнашните субсидии за потребителски стоки не оказват съществено влияние върху разходите. Данните, публикувани от Националното статистическо бюро (NBS), също така показаха, че потребителските цени са спаднали с най-бързия темп от шест месеца насам, което отразява нестабилността на цените на храните, но основният индекс се е повишил до 30-месечен връх.

През последните три години китайските домакинства намалиха потреблението на фона на икономическа несигурност, слаб растеж на заетостта и влошени търговски условия след въвеждането на високи американски мита. Екстремни климатични явления – продължителни горещини и силни валежи – също оказаха натиск върху разходите тази година.

Индексът на цените на производител се понижи с 2,9 на сто на годишна база през август, в съответствие с прогнозите. Спадът е по-слаб от отчетените минус 3,6 на сто през юли. Въпреки това инфлацията при производствените цени остава отрицателна от октомври 2022 г.

Анализатори от "Кепитъл Икономикс" коментират, че въпреки известни признаци на растеж при основната потребителска инфлация слабото вътрешно търсене и липсата на подкрепа за индустриалните продукти ще продължат да оказват натиск върху цените на производител.