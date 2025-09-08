Глобалните пазари през седмицата остават в очакване на вота на доверие в Париж, ключови решения на централни банкери и данни за инфлацията

Първата търговска седмица на септември, традиционно смятан за предизвикателен за борсите месец, даде сигнал за потенциалните рискове пред глобалните финансови пазари. Според анализ на германската банка "Хелаба" (Helaba) към вече съществуващия риск от нови търговски мита се прибавя и нарастващата загриженост за държавните дългове, особено в страните от еврозоната. В този контекст пазарът на облигации започва да изглежда по-малко привлекателен в сравнение със златото, което достигна нов рекорд - близо 3580 щатски долара за тройунция, 53-и за тази година.

Въпреки че през седмицата натискът за разпродажби отслабна, нервността на пазара на облигации остава висока. Доходността по дългосрочните държавни ценни книжа в САЩ, Великобритания и Франция достигна многогодишни върхове. Това отразява съмненията относно способността на някои държави с високи дългови нива да обслужват задълженията си - проблем, който се задълбочава на фона на засилващите се търговски бариери. Анализаторите на "Хелаба" предупреждават за потенциален порочен кръг между митата и дълговия натиск, особено при наличие на политическа нестабилност.

Подобна ситуация се очертава във Франция, където премиерът Франсоа Байру може да загуби вота на доверие. При подобен сценарий президентът Емануел Макрон вероятно ще трябва да назначи нов министър-председател с мандат за ограничаване на дефицита. Ако до края на годината не бъде приет нов бюджет, парламентът може да гласува удължаване на текущия за 2025 г. със специален закон. Независимо от изхода френските държавни облигации вероятно ще продължат да се търгуват с повишена рискова премия, а нови парламентарни избори биха могли да задълбочат тази тенденция. Инвеститорите ще следят внимателно дали и как Европейската централна банка ще реагира на тези политически и фискални предизвикателства.

Фондовите пазари също бяха засегнати. Индексът DAX се понижи под границата от 24 000 пункта и приключи седмицата със загуба. В същото време положителните сигнали от Уолстрийт донесоха известна стабилизация на европейските индекси. Липсата на политически и икономически импулси в Германия, в комбинация с очакванията за намаляване на основната лихва от Управлението за федералния резерв (УФР) в САЩ, създават допълнителен контраст между двата региона.

Предстои публикуването на ключови данни за потребителските цени в САЩ, които ще бъдат анализирани внимателно от пазарите. Макар да е малко вероятно те да променят очакванията за понижение на лихвите през септември, от тях ще зависи пазарният тон през следващите седмици. За германските и европейските пазари ще бъдат от значение и данните за индустриалното производство във Франция и Германия.

Индексът S&P 500 достигна рекордно ниво в четвъртък въпреки нестабилното начало на септември – месец, който исторически носи най-слаби резултати за акциите през последните 35 години. Спадът в петък дойде след публикуването на данни за заетостта в САЩ, които показаха забавяне на създаването на работни места.

По думите на главния инвестиционен стратег в "Манюлайф Джон Ханкок Инвестмънтс" (Manulife John Hancock Investments) Матю Мискин пред Ройтерс септември често е свързан с влошаване на настроенията на пазара. От "Ай Джи" (IG) отбелязват, че тази седмица вниманието отново ще бъде насочено към инфлационните данни от САЩ и Китай, както и към решението на Европейската централна банка.

Предстоящото заседание на Федералния комитет по отворения пазар (FOMC) в средата на месеца - на 16-17 септември, поставя допълнителен фокус върху данните за инфлацията в САЩ. Очакват се последните преди заседанието на централните банкери важни данни за цените - в четвъртък да бъде публикуван индексът на потребителските цени (CPI), а в петък - данните за потребителските инфлационни очаквания. Според "Ес енд Пи Глобал" (S&P Global) индексът на потребителската инфлация се е задържал на 2,7 на сто на годишна база през юли, докато основният ценови индекс е нараснал до 3,1 на сто. Митата оказват влияние най-вече върху основните стоки, макар че в сектори като облекло и автомобили все още не се наблюдават значителни промени. Жилищната инфлация показва признаци на стабилизация, балансирайки ефекта от митническата политика.

Индексът на потребителските цени ще даде представа за текущата инфлационна динамика, но за УФР ключови ще бъдат и инфлационните очаквания. Според проучването на Университета на Мичиган, след като достигнаха 20-годишен връх от 4,4 на сто през април, те са се повишили отново до 3,5 на сто през август. Това, в съчетание с въпросите около независимостта на Федералния резерв и ефектите от митата, поставя акцент върху предстоящите инфлационни прогнози.

В Европа се очаква Европейската централна банка (ЕЦБ) да запази лихвените равнища непроменени, подкрепена от стабилизирането на икономическия растеж и благоприятна инфлационна динамика. В Обединеното кралство ще бъдат публикувани актуализирани данни за брутния вътрешен продукт (БВП) за юли. С фискалната позиция под натиск от слаба икономическа активност и високи разходи по заемите, британското правителство ще търси положителни сигнали, които да затвърдят тенденцията на възстановяване.

Данните за БВП за юни показаха неочаквано силен ръст от 0,4 на сто след два поредни месеца на спад от по 0,1 на сто. Макар и да не се очаква повторение на такъв темп през юли, последните индикатори на PMI сочат към подобрение, като август е отбелязал най-силен ръст за последната година.

Промените в пазарните настроения ще бъдат наблюдавани чрез Индекса на инвестиционните мениджъри на "Ес енд Пи Глобал". Очаква се и задълбочен анализ на потребителските инфлационни очаквания в САЩ, които остават ключов фактор за решенията на Федералния резерв.

Какво конкретно ще следим в Европа?

Вотът на доверие към френския премиер Франсоа Байру, макар и политически въпрос, има потенциал да повлияе на финансовите пазари, независимо от изхода. Както неговият предшественик Мишел Барние през декември 2024 г., Байру вероятно няма да успее да прокара бюджета за 2026 г., който предвижда консолидационни мерки на стойност над 40 милиарда евро. В тях влизат увеличения на данъци, замразяване на социални разходи за една година и премахване на два официални празника.

Целта е дефицитът да бъде намален от 5,4 на сто от брутния вътрешен продукт през 2025 г. до 4,6 на сто през 2026 г., а в дългосрочен план - до 3 на сто, в съответствие с Маастрихтските критерии. Според изчисления на германската банка "Комерцбанк" (Commerzbank) дългът на Франция би се стабилизирал на ниво малко над 120 процента от БВП, като страната ще запази третото място по дългово натоварване в еврозоната след Италия и Гърция.

Решаващ за прилагането на мерките обаче ще бъде съставът на парламента, където липсва стабилно мнозинство. Според проучване от края на август нови избори не биха променили значително разпределението на силите, като крайнодесните и консерваторите биха укрепили позициите си, а центристкият лагер и левицата - отслабнали. Анализаторите на "Комерцбанк" посочват, че президентът Еманюел Макрон вероятно няма да разпусне парламента, тъй като това би влошило ситуацията.

При евентуален неуспех на Байру във вота на доверие мащабна консолидация на публичните финанси преди президентските избори през 2027 г. изглежда малко вероятна. По-скоро дълговият коефициент ще продължи да се увеличава. Според "Комерцбанк" промяна в курса е възможна само при сериозен натиск от пазарите - например чрез отказ от покупки на френски облигации и последващ ръст на доходността. Така Франция би могла да наруши новите европейски фискални правила. Въпреки че срещу страната вече е започната процедура за прекомерен дефицит, банката оценява като малко вероятно Европейската комисия да наложи санкции.

Европейската централна банка се събира на септемврийското си заседание, като според консенсусната прогноза не се очакват промени в лихвените проценти. При депозитна лихва от 2 на сто, инфлация, доближаваща се до целевото равнище, и отслабващи рискове за икономическия растеж на фона на подобрените индикатори за индексите на мениджите по поръчки Европейската централна банка се очаква да запази основните лихвени равнища без промяна в близко бъдеще.

В Обединеното кралство данните за БВП за юли ще покажат как се е развивала икономиката в началото на третото тримесечие. Икономистите на Блумбърг прогнозират, че растежът е забавил темпото си след скока през предходния месец. Данните на "Ес енд Пи Глобал" (S&P Global) за индекса на мениджите по поръчки за Острова за юли показаха, че растежът е отбелязал забавяне в началото на третото тримесечие на 2025 г., но през август отново се е ускорил, което предполага, че икономиката на Обединеното кралство отново бележи ръст.

Данните за еврозоната през следващата седмица ще бъдат фокусирани основно върху производството, като в понеделник ще бъдат оповестени данните за индустриалното производство и износа в Германия, а на следващия ден - данните за фабриките във Франция, а в сряда - в Италия и Испания.

Извън валутната зона са насрочени няколко доклада за инфлацията, по-специално от Унгария във вторник, Дания и Норвегия на следващия ден и Румъния в четвъртък. Месечният индекс на БВП на Швеция ще бъде публикуван в сряда.

Освен на ЕЦБ предстоят и няколко други решения на централни банки.

Централната банка на Турция може да се придържа към цикъла си на облекчаване в четвъртък и да понижи лихвата си от 43 на сто на 41 на сто - по-малко увеличение от предишните - на фона на предпазливостта след неотдавнашните политически и пазарни сътресения.

Решението на централната банка на Украйна е в същия ден, като се очаква централните банкери да запазят разходите по заемите непроменени. Сръбските централни банкери също ще се срещнат в четвъртък, като от края на 2024 г. поддържат лихвата на ниво 5,75 на сто.

Руските власти и бизнесът, които очакват по-нататъшно понижение на лихвите в петък, след като през юли централната банка намали лихвата с 200 базисни пункта до 18 на сто, ще следят внимателно данните за движението на цените през август в началото на седмицата, за да видят дали инфлацията продължава да се забавя.

В Базел ще се съберат и глобални централни банкери в Банката за международни разплащания за тридневна конференция, която започва във вторник и е фокусирана върху иновациите в централното банкиране. Ще говорят централните банкери на Франция, Германия, Великобритания и Швейцария, заедно с няколко други висши служители.

Ще очакваме и тримесечния отчет на "Индитекс" (Inditex).

По-важните събития в Северна и Южна Америка

След слабите данни за създаване на работни места през август, правителството на САЩ ще публикува най-новия индекс на потребителските цени преди заседанието на УФР на 16-17 септември. Основният индекс на потребителските цени, който измерва основната инфлация без хранителни продукти и горива, вероятно е нараснал с 0,3 на сто през август за втори пореден месец, според средната оценка на проучването на Блумбърг.

Икономистите ще анализират до каква степен по-високите вносни мита в САЩ се отразяват на потребителите. Досега много компании са се въздържали от повишаване на цените, за да запазят конкурентоспособността си.

Въпреки че прогнозите сочат, че напредъкът в овладяването на инфлацията е в застой, инвеститорите продължават да очакват, че УФР ще пристъпи към понижение на лихвите, особено при признаци за отслабване на пазара на труда.

Въздействието на митата върху цените вероятно ще продължи да бъде обект на анализ, но основните стоки - артикулите, които са най-уязвими от подобни мерки - съставляват едва 19 на сто от потребителската кошница, поясняват анализаторите на Ай Ен Джи (ING). За сравнение, разходите за жилища имат дял от 33 на сто, като наличните данни на платформата за информация в областта на недвижимите имоти "Зилоу" (Zillow) и измерванията на новите и съществуващите наеми, извършвани от клона на УФР на Кливланд, сочат към понижение на наемните цени. Цените на енергията също отбелязват спад, а към момента не се наблюдава натиск върху заплатите, какъвто бе отчетен при достигането на инфлация от 9 на сто през 2022 година.

Повишението от 0,3 на сто на месечна база както при основния, така и при общия индекс на потребителските цени, не се очаква да представлява сериозна пречка за евентуално понижение на основния лихвен процент с 25 базисни пункта, при отчитане на наличните сигнали за забавяне на икономическата активност и отслабване на пазара на труда, поясняват още от Ай Ен Джи.

Във вторник Бюрото по статистика на труда ще публикува предварителна ревизия на данните за работните места за периода до март. Очаква се корекция в посока надолу, която може да потвърди, че забавянето е започнало по-рано от досегашните данни.

Според "Ес енд Пи Глобал" (S&P Global) данните за мениджърските индекси в САЩ сочат риск от ускоряване на инфлацията над целевите нива. Въпросът е доколко това покачване е временно и свързано с митата. Данните за производствените цени също ще бъдат ключови за цялостната картина.

Освен това ще бъдат публикувани предварителните данни от проучването на Университета на Мичиган за потребителските настроения. Предишното издание показа спад в доверието на фона на очакваната инфлация и опасения за безработица.

Други очаквани публикации включват доклад за производствените цени през август, за седмичните молби за помощи при безработица и актуализирани данни за потребителското доверие. Членовете на УФР вече навлизат в т.нар. "период на мълчание" преди заседанието.

В Канада данните за националния баланс ще предоставят информация за финансовото състояние на домакинствата през второто тримесечие на фона на продължаващите ефекти от търговските конфликти със САЩ.

На корпоративния фронт отвъд Океана ще проследим тримесечните финансови резултати на "Оракъл" (Oracle) и "Адоуб" (Adobe).

Важните данни и събития от Азия и Тихоокеанския регион

Основните събития през настоящата седмица в тази част на света включват ключови данни за китайския износ и инфлацията, японския БВП и цените на производителите, безработицата в Южна Корея и търговията в Тайван.

Китай ще публикува данни, които вероятно ще подчертаят външното въздействие на митническата политика на президента Доналд Тръмп, както и слабостта на вътрешното търсене. Според очакванията растежът на износа през август ще се забави до най-ниското си равнище от три месеца, поради спад в доставките за САЩ.

Ценовите индекси на мениджърските поръчки сочат стабилизация на производствените цени, но и спад в цените на услугите. Данните за инфлацията в Китай, които ще бъдат публикувани в сряда, се очаква да покажат връщане към дефлация при потребителските цени (минус 0,2 на сто на годишна база) и леко забавяне в спада на производствените цени (минус 2,9 на сто). Това би бил 35-и пореден месец на дефлация.

Тези тенденции могат да засилят призивите за т.нар. антиинволюционни мерки - кампанията на Пекин за ограничаване на производствения капацитет и подкрепа на цените.

Япония ще публикува актуализирани данни за брутния вътрешен продукт (БВП) за второто тримесечие, които вероятно няма да се различават съществено от предварителния отчет въпреки новите данни за капиталовите разходи. БВП на Япония за второто тримесечие вероятно е останал близо до предварителната оценка от 0,3 на сто ръст на тримесечна база, очакват и от Ай Ен Джи. Междувременно индексът на производствените цени за август се очаква да се повиши до 2,7 на сто на годишна база, което показва продължаващ натиск върху цените.

Последните данни за инфлацията в Индия, които ще излязат в петък, се очаква да покажат ускоряване на годишния темп до 2 на сто - ниво, което може да отвори път за ново облекчаване на политиката от страна на Резервната банка.

Австралия ще публикува два ключови индекса във вторник - на потребителското доверие на "Уестпак" (Westpac) и на бизнес условията на "Нешънъл Аустралия Банк" (National Australia Bank).

В петък се очаква и публикуването на производствения индекс на мениджърите по поръчките на Нова Зеландия - след ръст през юли. Тайван ще публикува данни за външната търговия за август.