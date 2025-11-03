Петото издание на инициативата „Светилник 2025/2026: Че какво без песен е светът“ започва днес

Началото на петото издание на инициативата „Светилник 2025/2026: Че какво без песен е светът“ ще бъде дадено днес, 3 ноември, от 11:00 ч. на сцена „Централни хали" в София, съобщиха организаторите от "Музикаутор" – сдружението на българските автори на музика, текст, аранжимент и музикални издатели.

Това е национална партньорска програма, която насърчава творчеството, взаимодействието, образованието, уважението, културата и любовта към българския език, казват от "Музикаутор" . В рамките на инициативата българската авторска общност създава на конкурсен принцип и дарява на училищата оригинални училищни химни. Българската телеграфна агенция (БТА) е медиен партньор от създаването й през 2021 г.

Петото издание на "Светилник" е под надслова „Че какво без песен е светът“ – послание, вдъхновено от поезията на Дамян Дамянов.

Първият етап започва с кандидатстване на училища на областен принцип. На 3 ноември ще бъдат обявени градовете и областите, от които училищата могат да кандидатстват, казват от "Музикаутор". В тазгодишното издание кандидатстването приключва на 17 ноември 2025 г. , а след това предстои втори етап – конкурс за творчески екипи от авторската общност на "Музикаутор" . Творческите екипи се състоят обичайно от двама или трима автори – текст, музика и аранжимент. След като химните са избрани от училищата, следва професионален звукозапис, както и заснемане на видеоклипове към тях от студентите от магистърския клас „Екранни изкуства“ към НАТФИЗ, допълват организаторите.

В откриването на петото издание на 3 ноември ще участват Иван Димитров – изпълнителен директор на "Музикаутор", който ще разкаже накратко за смисъла на инициативата и обновения регламент тази година. Ще се включат също Хайгашод Агасян - член на "Музикаутор" и един от членовете на авторските екипи в предишните издания, Минко Ламбов – композитор с разнообразно творчество и активен член на сдружението и автор на химни колеги, директорите на софийските училища 79-о Средно училище „Индира Ганди“, 17-о Средно училище „Дамян Груев“ и 112-о Основно училище „Стоян Заимов“. Децата от 79-о Средно училище „Индира Ганди“ ще изпълнят своя химн „Училище мечта“, допълват от "Музикаутор".

От създаването си „Светилник“ се превърна в една от най-вдъхновяващите културно-образователни инициативи у нас. За четири години програмата е дарила 31 училища от 12 български града с техни собствени химни, обединявайки над 26 000 ученици и близо 2000 учители около посланията на музиката, общността и споделените ценности, информират организаторите.

Както БТА съобщи, в началото на октомври т.г. ученици от десет български училища представиха на тържествен концерт в Народния театър "Иван Вазов" новите си училищни химни, изготвени в четвъртото издание на инициативата „Светилник“. БТА популяризира инициативата и разказва за всяко от училищата и за новите им химни, каза тогава генералният директор на агенцията Кирил Вълчев. Според него "Светилник" дава още една възможност децата на България гордо да носят своето име.

В четвъртото издание на кампанията „Светилник 2024-2025: Музика-лъчи!“ с училищни химни се сдобиха 79-о Средно училище „Индира Ганди” – София, Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас, 17-о Средно училище „Дамян Груев“ – София, Основно училище „Д-р Петър Берон“ – Пловдив, Основно училище „Петко Рачев Славейков” – Велико Търново, Основно училище „Гео Милев“ – село Белозем, Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Бургас, 58-о Основно училище „Сергей Румянцев“ – София, Профилирана природо-математическа гимназия „Васил Левски“ – Смолян, Средно училище „Св. Климент Охридски“ – село Стамболово.

