Седмицата на бащата насърчава споделеното време между татковци и деца

Седмицата на бащата насърчава бащите да прекарват повече качествено време с децата си, като играят заедно, отидат на кино или театър или посетят музей. Инициативата започва днес и ще продължи до 9 ноември, съобщиха от асоциация “Родители”. Седмицата е част от Националната кампания на „Да бъдеш баща“ на асоциацията. Целта е да бъде подкрепено бащинството и силните семейни връзки. Участие с разнообразни събития могат да се включат различни инситутиции.

Тази година Седмицата на бащата ще премине под мотото „Модерно е да бъдеш баща“. Официалното ѝ откриване ще е днес от 18:30 ч. в един от търговските центрове в София. Началото ще бъде поставено с фотографска изложба, която представя кадри, разкриващи силата, емоцията и значението на бащинството. Фотографиите са заснети от Вихрен Георгиев, създателят на платформата “People of Sofia”. Ще има и дискусия за съвременното бащинство.

В продължение на седем дни ще има съпътстващи събития, които ще провокират бащите и децата да рисуват заедно, да четат приказки, да гледат хубав филм, да се разходят в планината или в парка, да готвят заедно и т.н., посочиха още от асоциация “Родители”.

На 8 ноември Националният политехнически музей обявява свободен вход за деца и ученици и преференциална цена за придружаващите ги татко, по-голям брат, вуйчо, чичо или дядо. В Дома на киното в София се предвижда намаление на билетите за семейната комедия “Ема и Шоколандия”.

На сайта на асоциация “Родители” са публикувани няколко идеи за организиране на забавни инициативи за Седмица на бащата. Едното предложение е за фоторазказ „Един ден с татко“ Подходящо за: училища и детски градини. Другото е “Татко и аз – изобретатели“. Организирането на спортни и забавни игри също е част от възможните занимания.

Седмица на бащата е посветена на бащите и всички значими за децата мъже: дядовци, чичовци, батковци, треньори, учители, приятели, казват организаторите. Инициативата се провежда за 12-ата поредна година.