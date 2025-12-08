Босненската Централна избирателна комисия разпореди повторно преброяване на някои от гласовете от президентските избори в Република Сръбска

Босненската Централна избирателна комисия (ЦИК) разпореди днес повторно преброяване на гласовете в 51 избирателни секции от предсрочните президентски избори в босненската Република Сръбска.

ЦИК реши, че заради изборни нередности, повторно преброяване на гласовете ще се направи в общо 51 избирателни секции в градовете Добой, Лакташе, Зворник, Лопар и Углевик.

Предсрочните президентски избори в Република Сръбска се състояха на 23 ноември. Те бяха насрочени, след като мандатът на бившия президент Милорад Додик беше прекратен след окончателно съдебно решение, което го осъди на една година затвор и шест години забрана за политическа дейност заради неспазване на решенията на Върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина Кристиан Шмит. Додик замени присъдата затвор с парична глоба, както допуска босненското законодателство.

Според резултатите на Централната избирателна комисия (ЦИК) в Босна при преброени гласове от 99,91 процента от избирателните секции кандидатът на управляващия Съюз на независимите социалдемократи (СНСД) Синиша Каран спечели изборите с 50,39 процента. Неговият опонент, кандидатът на опозиционната Сръбска демократическа партия (СДС) Бранко Блануша, е получил 48,22 процента от гласовете. От СДС не признаха победата на Каран и заявиха, че ще поискат от ЦИК повторно гласуване в три града.

Според Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в Босна (1992-1995 година), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и мюсюлманско-хърватската Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на Върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява длъжностни лица.