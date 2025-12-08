Временно ще се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала „Струма“ в област Кюстендил заради ремонти

През следващите дни временно ще се променя организацията на движение в участъци по автомагистрала „Струма“ в област Кюстендил за гаранционен ремонт на фуги на съоръжения, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Оттам посочиха, че целта на ремонтите е повишаване безопасността на движение през зимните месеци.

От 8:00 до 17:00 часа утре ще се работи по моста при 88-и км на автомагистрала „Струма“ в посока Благоевград. Ще бъде ограничено движението в активната и достъпът до аварийната лента в участъка. Трафикът ще преминава само в изпреварващата лента, посочват от АПИ.

На 10 декември от 8:00 до 17:00 часа ремонтни дейности ще се извършват при 62-ри км на магистралата в посока Благоевград. Трафикът ще се пренасочва в скоростната лента и ще бъде преустановено навлизането в активната и аварийната лента.

Ремонти ще има и на 11 декември в същия период от време, когато ще се работи по фугите на съоръжението при 68-и км автомагистралата в посока Благоевград. Движението ще е само в скоростната лента, като ще е ограничено преминаването в активната и аварийната лента. По същото време ще се изпълняват и ремонтни дейности на моста при 88-и км също в платното за Благоевград. Ще е ограничен трафикът в изпреварващата лента, като превозните средства ще преминават в активната.

От АПИ апелират водачите да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Заради ремонтни дейности в неделя и понеделник бе въведена временна организация на движението по автомагистрала „Струма“ в участъка от 144 до 152 км в област Благоевград.