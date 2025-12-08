С празнична програма и включване на светлините на коледната елха в Петрич започнаха коледно-новогодишните тържества в общината

С празнична програма и включване на светлините на коледната елха на площад „Евтим Евтимов“ в Петрич започнаха коледно-новогодишните тържества в общината. Събитието събра стотици жители и гости на града, а специални участници бяха децата от Център за подкрепа и личностно развитие-Общински детски комплекс, Народно читалище „Братя Миладинови-1914“, вокално студио „Сгушена звездица“ и хор „Иван Апостолов“.

Кметът на община Петрич Димитър Бръчков приветства присъстващите. Когато новогодишните тържества започват с детските формации на Петрич, значи ни очаква светлина. Те ни носят красиви рождествени дни, защото децата са нашата надежда, каза Бръчков. Той подчерта символиката на светването на елхата като акт, дълбоко свързан с вярата, Рождеството, човешката любов и спасението. „Нека си пожелаем дни, изпълнени преди всичко със здраве, взаимно уважение и много обич. Нека си пожелаем съзидателност, така че тези детски усмивки никога да не слизат от лицата,“ допълни кметът.

Кулминацията на вечерта настъпи с включването на светлините на коледната елха, празнична заря и с посрещането на Дядо Коледа, Снежанка и джуджетата. Те раздадоха лакомства на всяко дете и донесоха празнично настроение на малки и големи. Събитието постави началото на богата празнична програма в града. В празничната програма на община Петрич са включени концерти, спектакли, филмови прожекции, изложби и благотворителни инициативи, организирани от Общината, културните институции и местните творчески формации.