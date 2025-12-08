Бивш белгийски национал почина от масивен мозъчен кръвоизлив

Бившият белгийски футболен национал Глед де Бьок е починал днес, след като масивен мозъчен кръвоизлив го остави за три дни в кома, от която не дойде в съзнание, съобщиха медиите в страната.

Дълго време и капитан на Андерлехт, мъжът е колабирал у дома си в петък, преди да бъде откаран по спешност в университетската болница в Антверпен. Но пораженията са били твърде тежки, за да могат лекарите да го спасят, потвърди семейството му. Той е починал, заобиколен от близките си, в това число и дъщерите му Бо и Каро.

Де Бьок си отиде от този свят едва на 54 години, а играе като защитник 10 сезона за Андерлехт, а също така три сезона за Мехелен и малко за втородивизионния по това време Боом. За белгийския национален отбор има 36 мача, два от които срещу България, като при победата с 3:1 на стадион „Георги Аспарухов“ му е счупен носа. Два пъти е в състава на „червените дяволи“ за Световните първенства през 1998-а и през 2002-а година.

След края на състезателната си кариера Де Бьок се захваща с треньорска дейност, като последният му клуб е Корттрайк през 2023-а година.