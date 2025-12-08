Български банки въвеждат услуга за незабавни дарения по мобилен номер

Български банки въвеждат услугата blink дарения по мобилен номер, която е базирана върху системата за мигновенни преводи blink по мобилен номер (P2P), съобщават от „Национална картова и платежна схема“. Услугата позволява на потребители у нас да даряват средства бързо, лесно и без такса, директно през мобилното приложение на своята банка.

Инициативата стартира с подкрепата на водещи финансови институции в страната – ОББ, „Банка ДСК“, „Уникредит Булбанк“, „Първа инвестиционна банка“, „Ти Би Ай Банк“, ТФС и „айБанк“, като скоро към нея ще се присъединят и други финансови институции.

Услугата blink дарения по мобилен номер e разработена от „Национална картова и платежна схема“ и оперативно внедрена от БОРИКА, а „Българската Коледа“ е първата благотворителна инициатива, регистрирана за нея от обслужващата я банка.

Клиентите с мобилни приложения на изброените банки могат да подкрепят каузата „Българската Коледа“, като въведат и запазят краткия номер (+ 359) 1117 в списъка си с контакти и последват добре познатия процес за blink по мобилен номер, използван вече от над 1,2 млн. българи.

Неправителствените организации, които искат да приемат blink дарения по мобилен номер, е необходимо да се свържат с „Национална картова и платежна схема“ на имейл адрес ncps@borica.bg или с обслужващата ги банка.

Всички преводи за дарения до 300 лв. с услугата са напълно безплатни, без такси за превод и без необходимост от въвеждане на IBAN.

Услугата blink дарения стъпва върху технологичната стабилност на blink P2P. Очаква се тя да засили допълнително дарителската активност, като ангажира дигитално активната част от обществото, се посочва в съобщението.