Български банки въвеждат услуга за незабавни дарения по мобилен номер

Мартин Леков
Снимка: "Борика"
София,  
08.12.2025 18:52
 (БТА)

Български банки въвеждат услугата blink дарения по мобилен номер, която е базирана върху системата за мигновенни преводи blink по мобилен номер (P2P), съобщават от „Национална картова и платежна схема“. Услугата позволява на потребители у нас да даряват средства бързо, лесно и без такса, директно през мобилното приложение на своята банка.

Инициативата стартира с подкрепата на водещи финансови институции в страната – ОББ, „Банка ДСК“, „Уникредит Булбанк“, „Първа инвестиционна банка“, „Ти Би Ай Банк“, ТФС и „айБанк“, като скоро към нея ще се присъединят и други финансови институции. 

Услугата blink дарения по мобилен номер e разработена от „Национална картова и платежна схема“ и оперативно внедрена от БОРИКА, а „Българската Коледа“ е първата благотворителна инициатива, регистрирана за нея от обслужващата я банка. 

Клиентите с мобилни приложения на изброените банки могат да подкрепят каузата „Българската Коледа“, като въведат и запазят краткия номер (+ 359) 1117 в списъка си с контакти и последват добре познатия процес за blink по мобилен номер, използван вече от над 1,2 млн. българи. 

Неправителствените организации, които искат да приемат blink дарения по мобилен номер, е необходимо да се свържат с „Национална картова и платежна схема“ на имейл адрес ncps@borica.bg или с обслужващата ги банка.

Всички преводи за дарения до 300 лв. с услугата са напълно безплатни, без такси за превод и без необходимост от въвеждане на IBAN. 

Услугата blink дарения стъпва върху технологичната стабилност на blink P2P. Очаква се тя да засили допълнително дарителската активност, като ангажира дигитално активната част от обществото, се посочва в съобщението.

/ЕС/

Свързани новини

08.10.2025 17:32

Над един милион клиенти вече използват блинк преводи, съобщава Националната картова и платежна схема

Над един милион клиенти вече използват незабавни преводи blink по мобилен номер, съобщава Националната картова и платежна схема (НКПС). Само през август обемът и броят на преводите от човек на човек (P2P преводи) се удвоиха в сравнение с година
07.10.2025 10:59

Регламентът за незабавните плащания ще стане задължителен за България от 1 януари 2027 година, посочи Михаил Димов от БНБ на форум в София

Срокът за прилагане на разпоредбите на регламента за незабавни плащания на Европейския съюз за България е една година след приемане на еврото, тоест 1 януари 2027 година. Това обясни Михаил Димов, директор на дирекция "Платежен надзор" в управление

