С пъстра церемония в Казанлък включиха коледните светлини

С пъстра церемония с участието на децата от детските градини и училищата в Казанлък грейнаха светлините на коледната елха на централния площад „Севтополис“. Те представиха празнична програма от музикални и танцови изпълнения, а в тържеството се включи и най-дългоочакваният гост – Дядо Коледа.
Поздрав към своите съграждани отправи кметът на общината Галина Стоянова. Тя посочи, че белобрадият старец е тук, за да изпълни всички желания на децата на Казанлък. Тя им пожела да са здрави, да чакат Коледа и Нова година, да слушат родителите си и да са добри деца и ученици. „На вашите родители желая да могат да изпълнят всичките ви мечти, но повече – да ви обичат, да ви прегръщат и да ви дават възможност да растете свободно и успешно, за да се превърнете в най-добрите хора, които живеят тук – в община Казанлък“, каза още Стоянова, след което заедно с малки и големи на площада отброи последните секунди до дългоочакваното включване на светлините.
Програмата завърши с празнична заря, а заедно със светлините на елхата на централния площад грейна и коледната украса в целия град. Церемонията тази вечер постави началото на разнообразната програма, подготвена от Община Казанлък по повод предстоящите зимни празници.
