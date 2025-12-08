Подробно търсене

В театър „София“ започнаха репетициите на „Любов и други аварии“, снимка – театър „София“ /Николай Попов
София,  
08.12.2025 18:52
 (БТА)

В театър „София“ започнаха репетициите на „Любов и други аварии“, информират от трупата.

Пиесата на Александра Славова и Любомира Видева бе наградена в осмия конкурс на театъра за съвременна българска пиеса.

Разказва за опитите да започнеш отначало, за всички тези срещи и откази, за забавните и понякога болезнени куриози на съвременния начин на общуване. Но най-вече ни напомня, че най-важната среща е с нас самите - с новите версии на себе си, които постепенно се превръщат в нашия собствен бряг, допълват от екипа.

Режисьор е Ованес Торосян. Сценографията и костюмите са на Мария Денева. Участват Ангела Канева, Владимир Солаков, Гринго-Богдан Григоров, Даниел Кукушев, Димитър Стойнов, Николай Димитров, Ованес Торосян, Петя Силянова, Пламен Манасиев, Юлиян Малинов и Юлиян Рачков, акомпанирани от Елена Дечева на пиано. 

Премиерата на „Любов и други аварии“ се очаква да е на 10 февруари.

12.11.2025 14:13

Театър „София“ отличи пет пиеси в осмото издание на конкурса за съвременна българска пиеса

Театър „София“ отличи пет пиеси в осмия явен конкурс за написване на съвременна българска пиеса. Това обяви директорът на театъра и председател на журито – Ириней Константинов. Резултатите от конкурса бяха обявени на пресконференция в БТА, която е медиен партньор на театъра.

