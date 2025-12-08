В театър „София“ започнаха репетициите на „Любов и други аварии“, информират от трупата.

Пиесата на Александра Славова и Любомира Видева бе наградена в осмия конкурс на театъра за съвременна българска пиеса.

Разказва за опитите да започнеш отначало, за всички тези срещи и откази, за забавните и понякога болезнени куриози на съвременния начин на общуване. Но най-вече ни напомня, че най-важната среща е с нас самите - с новите версии на себе си, които постепенно се превръщат в нашия собствен бряг, допълват от екипа.

Режисьор е Ованес Торосян. Сценографията и костюмите са на Мария Денева. Участват Ангела Канева, Владимир Солаков, Гринго-Богдан Григоров, Даниел Кукушев, Димитър Стойнов, Николай Димитров, Ованес Торосян, Петя Силянова, Пламен Манасиев, Юлиян Малинов и Юлиян Рачков, акомпанирани от Елена Дечева на пиано.

Премиерата на „Любов и други аварии“ се очаква да е на 10 февруари.

