АНА-МПА: Гърция е стълб в стратегията на Тръмп за енергетика, инвестиции и изкуствен интелект, каза посланикът на САЩ в Атина

В интервю за Атино-македонската информационна агенция (АНА-МПА), проведено от журналистката София Пападопулу, посланикът на Съединените щати в Гърция Кимбърли Ан Гилфойл отбеляза разширяващото се енергийно сътрудничество между САЩ и Гърция. Тя подчерта стратегическия поглед на Вашингтон и президента Тръмп върху ролята на Гърция в региона, заявявайки, че „по отношение на Гърция, това е платформа, много важна за президента, Гърция да бъде енергиен център тук, в този регион“. Това предаде специално за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

По повод неотдавнашното си посещение в Солун, където проведе поредица от срещи и говори на юбилейната вечеря „SEVE: 50 години екстровертност“, тя даде ясна индикация за политиката на САЩ относно ролята на Гърция в енергетиката, стабилността и взаимосвързаността в Югоизточна Европа. Тя също така каза, че американските компании са склонни да инвестират, като изтъкна Северна Гърция като развиващ се технологичен център във време, когато, както отбеляза, който контролира енергетиката, ще контролира и изкуствения интелект. Тя потвърди отново стабилния и надежден характер на гръцко-американския съюз.

Гилфойл подчерта необходимостта от прекратяване на войните в Украйна, Газа и другаде и спомена усилията на президента Тръмп в тази посока. „Никога не можем да позволим това да стане нормално. Трябва да бъде спряно. Трябва да направим нещо по въпроса. И затова мисля, че това, което президентът Тръмп прави, е толкова важно“, подчерта тя.

Тя каза още, че енергийната независимост е равносилна на националната сигурност. „Мисля, че с тази енергийна независимост на Гърция и нейното място като център тук, това наистина осигурява регионална стабилност, което влияе на света и съседите“, отбеляза тя и добави, че „енергийната независимост наистина е равносилна на националната сигурност. Така е. И най-убедителният пример за това в момента е това, което видяхме при Украйна и Русия.“

Посланикът на САЩ в Гърция също отбеляза, че енергийната зависимост е ключов фактор за дестабилизирането на региона. Тя спомена и участието си в неотдавнашните разговори между президента Зеленски и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис относно споразумението за доставка на американски втечнен природен газ на Украйна, което ще позволи на страната да издържи зимата и да седне силна на масата за мирни преговори.

Тя също така подчерта нарастващия интерес на САЩ към енергийните, технологичните и геостратегическите проекти в региона и заяви, че ще се проведе нова среща „3+1“ (Гърция, Кипър, Израел, САЩ), посветена изключително на енергетиката.

Още в първите часове на посещението си в Солун Гилфойл проведе поредица от срещи с институции и представители на бизнеса, включително Американо-гръцката търговска камара, фармацевтични и технологични фирми в Северна Гърция.

„Има много силен апетит за инвестиции в Гърция“, каза тя, подчертавайки, че американските компании търсят предвидимост и стабилност и че тя вече работи в тази посока. „Компаниите от Съединените щати наистина искат тази предвидимост, за да разберат накъде се развива страната и колко е благоприятна за нови инвестиции, за да могат да „продадат“ това на своите съседи“, каза тя, добавяйки, че „Гърция се намира в момент, в който има огромни възможности“.

Гилфойл също така спомена силното присъствие на американски представители на неотдавнашната среща на върха за енергетика на „Партньорство за трансатлантическо енергийно сътрудничество“ (P-TEC) в Атина, където бяха подписани важни споразумения за утвърждаване на Гърция като стратегически енергиен център между Европа и Съединените щати.

Тя също така спомена потенциала на Северна Гърция като технологичен център, както и съвместната декларация между Гърция и Съединените щати, подписана неотдавна и насочена към укрепване на икономическото сътрудничество между двете страни, с акцент върху изкуствения интелект. Това, каза тя, е важна стъпка към насърчаване на иновациите, защото, както отбеляза, „който има енергията, ще контролира изкуствения интелект. И мисля, че това показва важността на северната част на Гърция и Солун като технологичен център и в бъдеще“.

„Гърция: стабилен и надежден съюзник“

Гилфойл подчерта особено отношенията между САЩ и Гърция, определяйки ги като „исторически стабилни и надеждни“. За нея укрепването на този съюз е централен елемент от мисията ѝ в страната. „Гърция е отново и отново непоколебим съюзник на Съединените американски щати, доверен съюзник, на когото можем да разчитаме всеки път. И Гърция може да не е голяма страна като население, но е силна и горда страна, която е добър съсед и добър съюзник. И просто беше прекрасно да видим как се развиват тези отношения. И честно казано, виждам накъде вървят отношенията и интереса, който имаме като американци към Гърция и към този регион, независимо дали става въпрос за Източното Средиземноморие, Южна или Централна Европа“, подчерта тя.

