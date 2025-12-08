КНА: Кипър се стреми да засили водолазния туризъм, казва заместник-министърът на туризма

Проучване, проведено от Кипърския институт за морско дело и мореплаване (CMMI), предлага подобрения в инфраструктурата и регулаторните мерки, екологична устойчивост и насърчаване на водолазния туризъм в Кипър, предаде за БТА кипърската агенция КНА. Проучването е проведено от името на министерството на туризма, чиято цел е да утвърди водолазния туризъм като силен стълб на туристическия продукт на Кипър.

Проучването беше представено днес в Лимасол, като заместник-министърът на туризма Костас Кумис подчерта, че водолазният туризъм е форма на туризъм със значителен потенциал за растеж в страната, както е вижда и в проучването на Кипърския институт за морско дело и мореплаване.

В обръщението си, прочетено от негово име, Кумис заяви, че техническото проучване ще послужи като отправна точка за серия от подготвителни действия, „които ще формират трамплина за представянето на Кипър като водеща сила във водолазния туризъм в Средиземно море“.

Посочвайки, че проучването предоставя научни знания, реални данни и ясна картина на сектора и перспективите за неговото развитие, той подчерта, че „заместник-министърът на туризма, като част от непрекъснатите си усилия за позициониране на Кипър като конкурентна и устойчива дестинация, поставя особен акцент върху развитието на форми на туризъм по специални интереси, които продължават да набират популярност в предпочитанията на туристите по целия свят“.

Според Кумис общите приходи от водолазен туризъм по света възлизат на 9,6 милиарда долара през 2024 г., а прогнозите за 2025 г. са за повишаване до 11,2 милиарда долара.



Същевременно се очаква темпът на растеж през следващите години да достигне 5,2% и водолазният туризъм да увеличи пазарния си дял от сегашните 3% от общите приходи от туризъм до 6%, продължи Кумис.

Той припомни, че в сътрудничество с Кипърския институт за морско дело и мореплаване, министерството на туризма е продължило с триизмерното цифрово картографиране на 43 места за гмуркане с цел да осигури на посетителите визуален достъп до различни места още преди да изберат дестинация, като същевременно инвестира в инфраструктура и проекти, които укрепват местата за гмуркане чрез грантове.

Кумис добави, че се разработва и прилага целенасочено популяризиране на Кипър като дестинация за водолазен туризъм в чужбина, включително участие в специализирани изложения и приемане на професионалисти от пазари с най-висок потенциал, като същевременно Кипър се популяризира като целогодишна дестинация с международно признание и уникални места за гмуркане.

