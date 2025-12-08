Подробно търсене

Алок и Армин ван Бюрен идват за втория фестивал Aura

Алок и Армин ван Бюрен идват за втория фестивал Aura
Алок и Армин ван Бюрен идват за втория фестивал Aura
Алок и Армин ван Бюрен идват за втория фестивал Aura, визия – Fest Team
София,  
08.12.2025 19:20
 (БТА)

Алок, Армин ван Бюрен, Димитри Вегас, Махмут Орхан, Юсуке Юкимацу и още световни имена идват в София за фестивала Aura. Той ще се състои от 19 до 21 юни в Sofia Airport Park, информират организаторите от Fest Team.

По думите им второто издание на Aura представя тематичния свят Temple of Eos – тридневно музикално приключение, в което всяка вечер е самостоятелен ритуал. 

Алок в момента DJ #3 в света и един от най-разпознаваемите артисти в електронната музика с милиони последователи и глобални хитове. След него фестивалът ще премине към нощния си ритуал с Махмут Орхан – един от най-големите феномени на сцената през последните години, със силно присъствие на водещи световни фестивали и характерен звук, пренасящ публиката в мистична атмосфера, която ще отведе фестивала към изгрева, коментират от Fest Team.

Втората вечер, 20 юни, ще бъде оглавена от Димитри Вегас – двукратен DJ #1 в света като част от легендарното дуо Dimitri Vegas & Like Mike, резидент на Tomorrowland и име, което диктува тенденциите в жанра повече от две десетилетия. След него излиза японският диджей Юсуке Юкимацу.

Финалният ден е с Армин ван Бюрен – петкратен DJ #1 в света и един от най-влиятелните артисти в историята на електронната музика.

„Aura следва философията „Един фестивал. Много измерения” и предоставя на публиката серия от събития, които водят през различни фази: от дневни активности, тематични пространства и арт инсталации до главна сцена с впечатляващи визуални елементи, интерактивни ритуали, тайни събития и нощни afterhours. Всеки момент от фестивала е част от по-голямото пътешествие през мистичния храм на богинята Еос за изживяване, което надскача идеята за традиционния музикален фестивал и превръща Sofia Airport Park в жива вселена“, коментират организаторите.

