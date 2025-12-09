От „ДПС-Ново начало“ се събраха на митинги в страната под мотото „НЕ на омразата”.

От пресцентъра на формацията посочиха, че проявите са срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България, и провалянето на приемането на бюджета. От „ДПС-Ново начало“ допълниха, че това е отговорът на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните и партийните си амбиции. Ще кажем „НЕ на омразата!”, защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, пише още в съобщението.

Днес дадохме урок по демокрация и любов към България, посочи лидерът на „ДПС-Ново начало“ (ДПС-НН) Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на формацията. Днес казахме „НЕ на омразата!”, “ДА на демокрацията!“, допълни Пеевски.

В Асеновград пред Народно читалище „Родолюбие“ се проведе митинг под надслов „Не на омразата”, иницииран от „ДПС – Ново начало“ в защита на демокрацията, сигурността и стабилността на България.

На митинг се събраха и хора на централния площад в Белица. Проявата бе обявена от Областния съвет на „Движение за права и свободи“ – Благоевград на официалната фейсбук страница на партията за 18:00 часа, но час по-рано на площада в града започнаха да се събират хора.

Митинг във Велико Търново събра симпатизанти на партията и съмишленици в парк „Майка България“ в центъра на старата столица.

Граждани се събраха и на площада в центъра на Ветово. Сред присъстващите бяха депутатът Атидже Алиева - Вели, областният лидер на "ДПС - Ново начало" Айдоан Джелил, който е и общински съветник в Русе, кметът на Ветово д-р Мехмед Мехмед и др.

На площад "Европа" пред Драматичния театър във Видин граждани се събраха в подкрепа на правителството. Демонстрацията започна с българска музика и изпълнение на танцов състав от град Дунавци.

Митинг в подкрепа на правителството организира тази вечер във Враца „ДПС – Ново начало“, а за участие в него пристигнаха жители на различни населени места от областта. Те се събраха пред сградата на Община Враца с плакати, на които пишеше „Не на омразата“, „Мафия“, „Младите хора искаме мир и сигурност“, „Уважавайте, не разделяйте“ и др.

На централния площад в Дулово граждани се обявиха в подкрепа на председателя на „ДПС – Ново начало Делян Пеевски“ и заявиха, че са против етническото напрежение.

Граждани се събраха и в пешеходната зона на площада пред читалище „Йордан Драгнев“ в село Крушари. По уредба звучаха патриотични песни, а митингът започна с химна на България и Европейския съюз.

На площад „Освобождение“ в центъра на Кърджали също се проведе митинг в защита на стабилността в държавата и в подкрепа на правителството на Република България, казаха организаторите от трибуната на площада.

Жители на Кюстендилска област се събраха на митинг на Арката при централния площад "Велбъжд" в Кюстендил. Митингът бе срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата, обясниха организаторите на проявата.

Мирен протестен митинг имаше и в Луковит. Членове и симпатизанти на партията развяваха българското знаме, както и флаговете на Европейския съюз и на формацията.

Жители на област Монтана се събраха на централния площад „Жеравица“ в едноименния град на митинг в подкрепа на правителството. От общинската администрация в Монтана казаха, че митингът е заявен официално в общината от Областния съвет на ДПС в Монтана.

В Плевен граждани излязоха на митинг пред сградата на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ в подкрепа на работата на правителството. За БТА един от организаторите, общински съветник и заместник-председател на Общинския съвет в Плевен Васил Петков, който е член на ДПС, каза, че се събират не на партиен митинг, не на протест, а на митинг на гражданите на област Плевен.

Симпатизанти на „ДПС – Ново начало“ и от Варненския регион се събрахана митинг на централния площад в Провадия. Областният председател на партията Ерджан Себайтин каза, че идеята е по този начин хората да кажат „не“ на омразата и разделението в обществото.

В Разград граждани развяха български знамена и това на ЕС. Участниците издигнаха плакати и лозунги с надписи: „По вашия начин няма да стане, тук сме, има ни и сме силни“, „Не на омразата“, „Не на уличните преврати“. Сред хората са народният представител Халил Летифов и кметовете на общини в областта.

Граждани се събраха и на площада пред сградата на Община Руен в подкрепа на правителството. Организаторите от "ДПС - Ново начало" изразиха мнение, че управлението на страната трябва да бъде подкрепено, особено в този момент - на прага на приемането на единната европейска валута от 1 януари 2026 година.

В Сливен митинг на привърженици на „ДПС-Ново начало“ подкрепи лидера си Делян Пеевски и кабинета с министър-председател Росен Желязков.

В Смолян също се състоя митинг в подкрепа на правителството. Митингът бе открит с изпълнение на родопски народни песни в съпровод на гайда.

В Стара Загора граждани се събраха пред сградата на общината в митинг в подкрепа на правителството. Инициативата бе гражданска и бе подкрепена от местната структура на политическа партия ГЕРБ.

Хора се събраха пред сградата на Община Сърница на митинг, обявен от Областния съвет на „Движение за права и свободи“ – Пазарджик на официалната фейсбук страница на партията.

Привърженици и симпатизанти на “ДПС - Ново начало” се събраха в пространството пред сградата на Драматичния театър в центъра на Търговище, където публично призоваха: “Не на омразата” и застанаха в защита на демокрацията, сигурността и стабилността на България, както бе обявено от трибуната.

На митинг граждани в Хасково на централния площад „Свобода“ изразиха своята подкрепа за правителството. Част от присъстващите носеха българския трикольор и знамето на Европейския съюз, а други издигаха плакати с надписи: "Който сее ветрове, жъне бури", "Тук сме! Има ни! И сме силни!" и "Не на омразата".

Пред Драматично-кукления театър "Васил Друмев" в Шумен участниците в митинга носеха плакати с надписи "Жълтите павета не са България", "Пълна подкрепа за Пеевски", "България е една, не ни разделяйте", "Не на омразата", "Младите хора искаме мир и сигурност".

Членове и привърженици на „ДПС – Ново начало“ от регион Ямбол се събраха на митинг пред сградата на Областната администрация в Ямбол. „Не на омразата“, „ДПС“ и „Пеевски“ скандираха присъстващите на организираната от регионалната структура на партията акция.