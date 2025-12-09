Книгата на Марина Ангелова „Ти можеш… и силата да полетиш“ бе представена в Габрово

Книгата на Марина Ангелова „Ти можеш… и силата да полетиш“ бе представена с дискусия и музикални изпълнения в Ритуалната зала на Община Габрово.

Авторът Марина Ангелова, заедно с адвокат Даниела Райкова – Николова и гостите проведоха дискусия по въпросите за насилието.

Представянето се организира в рамките на кампанията „Шестнайсет дни на активизъм срещу насилието над жени“, която се провежда около 25 ноември – Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените. Изданието е финансирано от Българския фонд за жените и Европейския съюз.

В изданието с обем от 90 страници се преплитат личната изповед на Марина Ангелова и професионален психологически анализ. Подробно и образно е проследено поведението както на пострадалата от домашно насилие, така и на насилника. Психологът в текста анализира сигналите, които трябва да задействат обществените механизми за осъзнаване и вземане на решения.

В събитието бяха включени и музикални изпълнения на арфиста Анна-Мария Ризова, възпитаник на Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”.

„Ти можеш… и силата да полетиш“ е пътеводител и наръчник, който помага да бъдат разпознати елементите и цикълът на насилието. Насочена е към всички, които смятат, че няма да се справят, които се чувстват неразбрани, срамуват се или се страхуват. Към тези, които са се предали и не вярват, че има изход; които се питат „Защо на мен?“ или отново и отново се връщат при насилника с надеждата, че този път ще е различно“, се казва в предговора към книгата, цитира авторът Ангелова.

Марина Ангелова е родена в Габрово през декември 1982 г. В момента учи социални дейности, работи в Център за деца и младежи с тежки увреждания и е основател на Фондация F.L.Y., посочват от организацията. Фондация в помощ на жени F.L.Y е създадена през юли 2023 г. Целта ѝ е да осигури подкрепа и помощ на жени, претърпели насилие в област Габрово.