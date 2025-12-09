Председателят на Европейския съвет обвини Москва за дроновете в Ирландия

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща днес обвини Русия, че е отговорна за дроновете, засечени при пристигането на самолета на украинския президент Володимир Зеленски на официално посещение в Ирландия на 1 декември, предаде Франс прес.

„За съжаление това, което се случи миналата седмица в Дъблин, е още един пример за хибридни атаки и хибридни заплахи от Русия срещу европейската територия“, каза европейският лидер по време на съвместна пресконференция с ирландския премиер Михол Мартин.

Мартин подкрепи това твърдение, опровергавайки твърденията на руския посланик, който отрече намеса на Русия в този инцидент.

В изявление, цитирано от в. „Айриш таймс“, руското посолство „категорично отхвърли всеки опит за представяне на този инцидент като така наречената възможна руска намеса, (тъй като) няма основание за това“.

„Не споделям тази гледна точка. Искам да ви напомня, че това е същият посланик, който през 2022 г. ни увери, че Русия няма намерение да нахлува в Украйна и ние видяхме как приключи (това)“, коментира днес ирландският премиер.

„Смятам, че инцидентът с дроновете е част от серия подобни инциденти, които се случиха и в други европейски страни“, добави той.

Ирландската полиция в петък съобщи, че е започнала разследване по случая.

Според ирландския ежедневник „Джърнъл“, който първи съобщи за инцидента, той се е случил около 23 ч. местно време на 1 декември, точно, когато самолетът на президента Зеленски трябваше да се приземи на летището в Дъблин.

Няколко дрона навлязоха в район, затворен за въздушен трафик заради посещението и за кратко се движеха по маршрута на самолета, малко след като той беше минал оттам, тъй като пристигна по-рано от планираното.

Няколко полета на дронове над чувствителна инфраструктура бяха забелязани в Европа през последните седмици, а политици обвиниха Русия, че има намеса в тези актове на хибридна война.