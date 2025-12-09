Подробно търсене

Държавният глава Румен Радев удостои с Почетния знак на президента председателя на „Конфиндустрия България" Роберто Санторели

Държавният глава Румен Радев (вляво на снимката) удостои с Почетния знак на президента председателя на Конфиндустрия България Роберто Санторели Снимка: Прессекретариат на държавния глава
09.12.2025 22:23
Държавният глава Румен Радев удостои с Почетния знак на президента председателя на „Конфиндустрия България“ Роберто Санторели за приноса му в развитието на българо-италианските икономически отношения. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. В събитието участва и посланикът на Италианската република в България Марчело Апичела.

Италианският бизнес има важен принос за растежа на българската икономика и развитието на нейната конкурентоспособност и модернизация, каза държавният глава по време на церемонията.

България и Италия са не само съюзници и партньори, а най-вече приятели, допълни президентът и открои регулярните си срещи с президента Серджо Матарела, на които икономическото сътрудничество между двете страни винаги е водеща тема. Италия е сред водещите търговско-икономически и инвестиционни партньори на България, като за първото полугодие на тази година стокообменът възлиза на над 2,8 млрд. евро, а сумарният обем на италиански инвестиции в България е над четири млрд. евро. Държавният глава подчерта, че италианските инвестиции са ценни не само заради създаването на нови работни места, но и заради това, че внасят успешен модел на отношения между бизнес, общество и държава.

Румен Радев поздрави ръководството на „Конфиндустрия България“ за активната съвместна дейност още от началото на неговия президентски мандат и приветства председателя на сдружението Роберто Санторели за неговия принос в бизнес делегациите, водени от президента при посещения извън страната.

Роберто Санторели е управител на няколко фирми в България, работещи в сектора на хранително-вкусовата промишленост („Фрост БГ“, „Сирио БГ“, „Куминяно Фрут“). Отговаря за бизнес стратегиите, администрация, финанси и контрол, се посочва на сайта на „Конфиндустрия България“.

