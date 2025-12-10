Мирно приключи гражданският протест срещу правителството във Видин. Той е заявен от "Продължаваме промяната – Демократична България“, като са се присъединили от гражданско движение „Непримиримите“, съобщиха за БТА от общинската администрация.

Демонстрацията започна с българска музика. Хората развяваха български знамена, издигаха плакати „България без мафия", "Спрете да крадете парите ни", „Тук съм да изчистя властта“ и скандираха „Оставка“, Мафия“, „Българи юнаци“, „Кой не скача е дебел“.

Аз обичам моя град, обичам близките си, обичам Видин и перспективата, която той може да даде на всички нас, каза младата видинчанка Антонина Лозанова. Тя припомни актуален цитат: „Когато се тръгнат отвратените, остават отвратителните“, като предупреди, че общественото отвращение води до разединение. Нека заздравим връзката помежду ни, като общество, призова тя.

Ивайло Петков призова за преодоляване на разделенията в българското общество. Той напомни, че отвъд дрехи, материални измерения, политически възгледи и различия като раса, етнос или религия, всички хора споделят еднакви чувства и нужди. Ако задачата на истинския държавник е да ни управлява честно и справедливо, да ни обединява, да гарантира спазването на върховенството на закона и да се грижи за цялостното добруване и всеобщото благополучно развитие, то тогава защо български политици си позволяват да всяват етническо напрежение и отново да делят българския народ, попита Петков. Той подчерта необходимостта от децентрализация, посочвайки тревожната тенденция към свръхконцентрация на населението и възможности в София.

В личен план Петков сподели, че милее за родния си край и мечтае да създаде семейство близо до хората, които обича. Крайно време е да се обединим, да бъдем народ и като едно цяло да се опълчим непоколебимо на абсолютно всеки, който дръзне да посегне със злонамерени ръце към нашия дом. „Време е да се опомним и не забравяме, че сме потомци на храбрите воини от Трети пехотен Бдински полк и наследници на хора, писали българска култура, наука и просвета“, заяви Петков.

По време на изказването си народният представител от региона Любен Иванов разкритикува практиката ключови инфраструктурни проекти във Видин да бъдат свързвани с Делян Пеевски. Иванов подчерта, че изход има и той минава през обединението между енергията на младите и мъдростта на по-възрастните. Той призова гражданите да се разгневят и да се противопоставят на кражбите, като увери, че самият той няма да спре да се бори. Той помоли присъстващите да вдигнат телефоните си и да включат фенерчетата като символ на надеждата. „Покажете на всички крадци, че надежда има. И ние сме тук за да я начертаем тази надежда и да я превърнем в истина“, каза той.

Изказвания за оставка на правителството и премахване на корупционния модел на управление на държавата направиха още млади хора от Видин. на протеста присъстваха и хора от други населени места от областта.

В края на протеста, който премина спокойно, прозвуча българския химн. Не се наложи намеса на полицията, която охраняваше събитието.