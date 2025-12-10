Подробно търсене

ТПС: Израелски учени правят улавянето на въглеродни емисии по-бързо и практично

Александър Евстатиев
ТПС: Израелски учени правят улавянето на въглеродни емисии по-бързо и практично
ТПС: Израелски учени правят улавянето на въглеродни емисии по-бързо и практично
Снимка: ТПС
Йерусалим,  
10.12.2025 23:53
 (БТА)

Учени в Израел са открили начин да ускорят естествен процес, който обикновено отнема хиляди години, превръщайки го във въпрос на часове. Чрез пропускане на въглероден диоксид и морска вода през обикновени скали като варовик и доломит, те са създали лабораторна система, която заключва газа в разтворена форма, преди да може да излезе в атмосферата – пробив, който би могъл да помогне на електроцентралите и промишлените съоръжения да намалят емисиите си, предаде израелската новинарска агенция ТПС. 

„Ами ако беше възможно да вземем един много бавен геоложки процес и да го компресираме в часове?“, пита Нога Моран от Еврейския университет, един от водещите изследователи на изследването. 

„Точно това си поставихме за цел“, посочва той. 

В природата въглеродният диоксид от атмосферата се разтваря в дъждовната вода, образувайки леко кисел разтвор. Този разтвор прониква през карбонатни скали като варовик и доломит, реагирайки, за да образува бикарбонатни йони, разтворена форма на въглерод, която реките в крайна сметка носят в океана. Този процес, наречен карбонатно изветряване, е един от основните начини на Земята за отстраняване на въглероден диоксид, но протича твърде бавно, за да противодейства на съвременните климатични промени.

За да го ускорят, д-р Моран, д-р Йонатон Голдсмит от Еврейския университет и д-р Еял Варгафт от Отворения университет са построили прозрачен реактор, напълнен с такива минерали, и са пропуснали през него морска вода и въглероден диоксид. По този начин те могат да контролират и измерват процеса, като ефективно компресирали хилядолетия естествено улавяне на въглерод в часове.

Екипът открил ключови фактори, които влияят върху ефективността. Съотношението на въглероден диоксид към морска вода се оказало критично, рециклирането на газа подобрило реакциите, а размерът на скалните отломки повлиял както на скоростта, така и на общото разтворено количество въглерод. Доломитът изглеждал особено обещаващ, защото не образува вторични карбонати, които биха могли да отделят въглероден диоксид обратно във въздуха. В момента системата преобразува около 20% от въведения въглероден диоксид в разтворен въглерод, оставяйки значително място за инженерни подобрения.

„Целта била да разберем какво наистина се случва, когато карбонатните скали се сблъскват с високи нива на въглероден диоксид“, обяснява Моран. 

„След като разбрахме условията, които позволяват на процеса да работи ефективно, можехме да видим как нещо естествено и бавно се превръща в контролиран процес, който може да бъде измерен и настроен“, поясни той. 

Констатациите, публикувани в рецензираното списание „Environmental Science & Technology“, може да предоставят практическа пътна карта за възпроизвеждане на естественото улавяне на въглерод от инженерни системи, което би могло да помогне за намаляване на емисиите от електроцентрали, промишлена дейност и други източници на въглероден диоксид. 

Електроцентралите, които са сред най-големите източници на въглеродни емисии в световен мащаб, биха могли да се възползват директно от този ускорен метод за улавяне на въглерод. Чрез инсталиране на реактори, които прекарват въглероден диоксид и морска вода през варовик или доломит, инсталациите биха могли да преобразуват част от емисиите си в разтворен въглерод, преди той да достигне атмосферата, предлагайки природосъобразна алтернатива на конвенционалните технологии за улавяне.

Промишлени съоръжения, които произвеждат значително количество въглероден диоксид, като циментови, стоманодобивни и химически заводи, също биха могли да възприемат този подход. Реакторната система би могла да улавя въглерод от технологичните газове и да го преобразува в бикарбонатни йони, имитирайки естествени геоложки процеси. Тъй като разчита на изобилни и евтини материали, включително обикновени скали и морска вода, методът има потенциал да бъде мащабиран и адаптиран в различни индустрии, като спомогне за намаляване на въглеродния отпечатък на големите промишлени операции.

„Обещанието на този подход е, че той взема нещо, което Земята е правила в продължение на милиони години, и го кара да работи в човешки мащаб“, каза Моран. 

„Това е вълнуваща стъпка към практично, природно базирано улавяне на въглерод“, посочи той. 

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТПС)

/НС/

Свързани новини

08.12.2025 23:27

ТПС: Скритият пластмасов проблем на Мъртво море: архив от десетилетия трупани отпадъци

В продължение на повече от две десетилетия пластмасови отпадъци, отнесени от градските райони, тихо се трупат по свиващото се крайбрежие на Мъртво море, създавайки впечатляващ визуален и екологичен архив на най-ниското място на Земята, разказва израелската новинарска агенция ТПС.
04.12.2025 22:15

ТПС: Израелски археолози откриха останки от кралски дворец от епохата на Хасмонеите

Екип от израелски археолози откри ново парче от пъзела на древната крепост Александриум, намираща се на планински връх, издигащ се на 650 метра над долината на река Йордан, предаде израелската новинарска агенция ТПС.
03.12.2025 22:50

ТПС: Според учени топлолюбивите микроби могат да трансформират съвременната медицина

Някои от най-издръжливите организми на Земята - микроорганизми, които живеят в кратери на вулкани, горещи и хидротермални извори - са развили изключителна способност да поддържат жизнените си клетъчни механизми дори при температури, смъртоносни за повечето живи същества, разказва израелската новинарска агенция ТПС.
02.12.2025 18:20

ТПС: Айнщайн такъв, какъвто не сме го виждали досега - писмо, приписвано на него, разкрива необичайно лична страна на прочутия физик

Новооткрито писмо, приписвано на Алберт Айнщайн, разкрива необичайно лична и човешка страна на прочутия физик, предаде израелската новинарска агенция ТПС. В трогателен пасаж прочутият физик с топлота и откровеност говори за свой бивш асистент, който му е помогнал в работата по теорията на относителността, допълва агенцията.
24.11.2025 21:34

ТПС: Изследване за произхода на езика може да трансформира детското развитие и изкуствения интелект

Проучване, което би могло да повлияе на всичко - от изследванията на детското развитие до дизайна на по-естествено звучащ изкуствен интелект, твърди, че човешкият език не е възникнал от един еволюционен пробив, а от постепенното сближаване на биологичните способности и културното учене, предаде израелската новинарска агенция ТПС.
20.11.2025 19:00

ТПС: Израел отчуждава земя, за да защити останките на древна библейска столица

Израел започна отчуждаване на земя близо до древната библейска столица Севастия (на Западния бряг на река Йордан - бел. ред.) с цел запазване и развитие на археологическия обект, обяви гражданската администрация на израелското Министерство на отбраната, цитирано от израелската новинарска агенция ТПС.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:26 на 11.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация