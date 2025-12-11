Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще разговаря днес с лидерите на Тайланд и Камбоджа, в опит да сложи край на възобновилите се погранични сблъсъци между двете страни, предаде Франс прес.

"Мисля, че трябва да говоря с тях утре", каза вчера Тръмп пред репортери в Белия дом.

Ден по-рано той вече изрази подобно намерение.

Най-малко 15 души бяха убити след подновяването в началото на тази седмица на пограничните сблъсъци между Тайланд и Камбоджа. Двете съседни страни в Югоизточна Азия си оспорват парчета земя около няколко древни храма, отбелязва АФП.

Подобни сблъсъци между Тайланд и Камбоджа вече избухнаха през юли. Тогава огънят бе прекратен с посредничеството именно на Тръмп, в чието присъствие в столицата на Малайзия - Куала Лумпур, през октомври бе подписано съответно споразумение.