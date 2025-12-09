Подробно търсене

Асен Георгиев
Екслидерът на Камбоджа заяви, че страната е "отвърнала на удара"
Камбоджански семейства се евакуират от района на боевете. Снимка: AKP via AP.
Пномпен,  
09.12.2025 08:30
 (БТА)

Бившият министър-председател на Камбоджа Хун Сен обяви, че страната му е "отвърнала на удара" по време на сблъсъците по границата с Тайланд, които се подновиха в неделя вечерта, по-малко от два месеца след споразумението за прекратяване на огъня, предаде Франс прес.

"След като проявихме търпение в продължение на повече от 24 часа, за да спазим примирието и да имаме време да подслоним населението, снощи отвърнахме на удара", написа във "Фейсбук" влиятелният бивш лидер. 

"„Нашите сили трябва да се сражават навсякъде, където врагът е атакувал. Сега отново се сражаваме, за да се защитим", добави той, призовавайки камбоджанските войски "да унищожат вражеските сили".

Камбоджанските власти съобщиха днес за шест нови жертви сред цивилното население. От своя страна тайландската армия съобщи, че още двама нейни войници са били убити, с което загиналите от началото на новите военни действия станаха трима.

През юли петдневните сражения на земята и във въздуха доведоха до 43 загинали и принудиха около 300 000 души да напуснат домовете си от двете страни на границата, припомня АФП.  Двете съседни държави от Югоизточна Азия подписаха на 26 октомври споразумение за прекратяване на огъня под егидата на американския президент Доналд Тръмп, но прилагането му е прекратено.

Тайланд и Камбоджа се обвиняват взаимно, че са предизвикали подновяването на боевете.

/АГ/

