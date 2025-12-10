Подробно търсене

Доналд Тръмп каза, че ще разговаря с лидерите на Тайланд и Камбоджа във връзка с новата конфронтация между двете страни

Тайландци, напуснали домовете си заради сблъсъците между тайландски и камбоджански войници, са намерили подслон в евакуационен център в провинция Сурин, 10 декември 2025 г. Снимка: Sackchai Lalit/АП
Вашингтон/Пномпен,  
10.12.2025 06:12
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че планира да се намеси във връзка с подновените сблъсъци по границата между Тайланд и Камбоджа, с което даде да се разбере, че може да се обади на лидерите на двете страни, предаде ДПА.

На посещение в щата Пенсилвания снощи той каза, че ще трябва да се обади по телефона, имайки предвид най-новите атаки. Обръщайки се към поддръжниците си в град Маунт Поконо, Тръмп заяви, че малцина други могат "да се обадят по телефона и да спрат война между две много могъщи страни, Тайланд и Камбоджа".

Той припомни предишни мирни споразумения, за които според него е посредничил, включително спирането на огъня между двете съседки в Югоизточна Азия.

Насилието отново пламна приблизително шест седмици след като Тайланд и Камбоджа подписаха примирие, като вчера беше съобщено за тежки боеве по протежение на 800-километровата граница. Десетки хиляди жители бяха принудени да избягат, търсейки подслон в по-безопасни райони.

Над 500 000 души са евакуирани от пограничните райони в Тайланд и Камбоджа след подновяването на сблъсъците в неделя, съобщиха днес властите от двете страни, цитирани от Франс прес.

"Повече от 400 000 души са били настанени в убежища", заяви на брифинг с журналисти говорителят на тайландското министерство на отбраната Сурасант Конгсири.

"Цивилните трябваше да се евакуират масово заради непосредствена, по наша преценка, заплаха за тяхната безопасност", отбеляза той.

"Общо 20 105 семейства, или 101 229 души, бяха евакуирани в приюти и при роднини в пет провинции", каза на свой ред говорителката на камбоджанското министерство на отбраната Мали Сочеата.

Двете страни се обвиняват взаимно за възобновяването на военните действия, при които по последни данни на властите са загинали най-малко 11 души: седем цивилни камбоджанци и четирима тайландски войници.

 

