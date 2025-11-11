Подробно търсене

Тайланд замразява споразумението за спиране на огъня с Камбоджа

Иво Тасев
Тайландски войници поставят бодлива тел в района на пограничното селище Прей Чан, разположено на спорната граница с Камбоджа, 17 септември 2025 г. (AKP via AP)
Банкок,  
11.11.2025 12:59
 (БТА)

Тайланд обяви, че временно преустановява спазването на споразумението за прекратяване на огъня с Камбоджа, ден след като противопехотна мина осакати тайландски военнослужещ. Решението е най-голямото изпитание за примирието, откакто бе сключено с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс

Тайландското правителство обвини Камбоджа в поставянето на нови противопехотни мини по протежение на оспорваната граница между двете страни, включително и на мина от типа ПМН-2 (противопехотна мина с натиск), ранила четирима тайландски военнослужещи вчера. Един от тях загуби крак при взрива, отбелязва Ройтерс.

"Външното министерство отправи протест до Камбоджа и ако няма последващо действие или изясняване на случая, Тайланд ще обмисли оттегляне от декларацията", каза в изявление говорителят на правителството Сирипонг Анкасакулкиат.

Министър-председателят на Тайланд Анутин Чарнвиракул разпореди на Министерството на отбраната да прекрати всички споразумения с Камбоджа за неопределено време, допълни говорителят.

Министерството на отбраната на Камбоджа отрече днес да е поставяло нови мини и призова Тайланд да избягва да праща патрули в стари минни полета. Ведомството допълни, че потвърждава желанието си да работи заедно с Банкок за изпълнение на разширеното споразумение за спиране на огъня, сключено през октомври. 

САЩ в момента събират информация за инцидента, заяви пред Ройтерс говорител на Държавния департамент, призовавайки азиатските съседи да поддържат стабилността и да спазват сделката.

Миналия месец в Малайзия в присъствието на Тръмп лидерите на двете страни сключиха споразумение, предвиждащо изтегляне на тежките оръжия от пограничните райони и освобождаване на 18 камбоджански военнопленници, припомня Ройтерс.

През юли Тайланд и Камбоджа прекратиха петдневен конфликт, белязан от най-ожесточените сражения между тях в най-новата история. До спирането на бойните действия се стигна след телефонни разговори, в които Тръмп предупреди лидерите на двете страни да сложат край на боевете, защото в противен случай Вашингтон ще сложи край на търговските преговори с тях.

Размяната на огън с ракети и тежка артилерия по време на сраженията взе най-малко 48 жертви и доведе до разселването на около 300 000 души.

/ВС/

Свързани новини

13.08.2025 11:51

АКП: Камбоджа отхвърли обвиненията на Тайланд за раняването на тайландски военнослужещ при взрив на противопехотна мина близо до границата им

Камбоджа отхвърли категорично обвиненията на Тайланд за раняването на тайландски военнослужещ при взрив на противопехотна мина близо до общата им граница вчера, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.
12.08.2025 11:06

Тайланд заяви, че още един негов войник е бил ранен от противопехотна мина близо до границата с Камбоджа

Тайландски войник е бил ранен вчера от противопехотна мина близо до границата с Камбоджа, съобщи тайландската армия, броени дни след като двете съседни страни от Югоизточна Азия сключиха примирие след петдневния кървав конфликт между тях миналия
09.08.2025 11:59

Трима тайландски войници бяха ранени от противопехотна мина, докато патрулирали по границата с Камбоджа, каза тайландската армия

Трима тайландски войници са били ранени от противопехотна мина, докато патрулирали по границата с Камбоджа, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на тайландската армия. Агенцията отбелязва, че това се случва само няколко дни след като двете държави постигнаха споразумение за примирие след петдневните ожесточени сблъсъци по границата миналия месец.
31.07.2025 17:54

Тайланд и Камбоджа планират посещения на дипломати по границата след намаляване на насилието

Тайланд и Камбоджа планират поотделно посещения на границата за чуждестранни дипломати, които да се запознаят на място с щетите от продължилите близо седмица сблъсъци, предвид това, че насилието, подновено след договореното спиране на огъня, изглежда е намаляло, предаде Асошиейтед прес.
27.07.2025 09:05

Какви са причините за военния конфликт между Тайланд и Камбоджа

Дългогодишният граничен спор между Тайланд и Камбоджа тази седмица ескалира драматично, след като в военнослужещи от двете страни влязоха в смъртоносни сблъсъци. В сряда правителството в Банкок изтегли посланика си от Пномпен, след като втори тайландски войник загуби крайник заради противопехотна мина. Според Тайланд мината е била поставена неотдавна в оспорваната гранична зона, отбелязва Ройтерс.

