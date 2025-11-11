Тайланд замразява споразумението за спиране на огъня с Камбоджа

Тайланд обяви, че временно преустановява спазването на споразумението за прекратяване на огъня с Камбоджа, ден след като противопехотна мина осакати тайландски военнослужещ. Решението е най-голямото изпитание за примирието, откакто бе сключено с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс

Тайландското правителство обвини Камбоджа в поставянето на нови противопехотни мини по протежение на оспорваната граница между двете страни, включително и на мина от типа ПМН-2 (противопехотна мина с натиск), ранила четирима тайландски военнослужещи вчера. Един от тях загуби крак при взрива, отбелязва Ройтерс.

"Външното министерство отправи протест до Камбоджа и ако няма последващо действие или изясняване на случая, Тайланд ще обмисли оттегляне от декларацията", каза в изявление говорителят на правителството Сирипонг Анкасакулкиат.

Министър-председателят на Тайланд Анутин Чарнвиракул разпореди на Министерството на отбраната да прекрати всички споразумения с Камбоджа за неопределено време, допълни говорителят.

Министерството на отбраната на Камбоджа отрече днес да е поставяло нови мини и призова Тайланд да избягва да праща патрули в стари минни полета. Ведомството допълни, че потвърждава желанието си да работи заедно с Банкок за изпълнение на разширеното споразумение за спиране на огъня, сключено през октомври.

САЩ в момента събират информация за инцидента, заяви пред Ройтерс говорител на Държавния департамент, призовавайки азиатските съседи да поддържат стабилността и да спазват сделката.

Миналия месец в Малайзия в присъствието на Тръмп лидерите на двете страни сключиха споразумение, предвиждащо изтегляне на тежките оръжия от пограничните райони и освобождаване на 18 камбоджански военнопленници, припомня Ройтерс.

През юли Тайланд и Камбоджа прекратиха петдневен конфликт, белязан от най-ожесточените сражения между тях в най-новата история. До спирането на бойните действия се стигна след телефонни разговори, в които Тръмп предупреди лидерите на двете страни да сложат край на боевете, защото в противен случай Вашингтон ще сложи край на търговските преговори с тях.

Размяната на огън с ракети и тежка артилерия по време на сраженията взе най-малко 48 жертви и доведе до разселването на около 300 000 души.