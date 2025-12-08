Подробно търсене

Бившият премиер на Камбоджа Хун Сен заяви, че армията трябва да прояви сдържаност на фона на сблъсъците по границата с Тайланд

Симеон Томов
Председателят на Сената на камбоджанския парламент и бивш министър-председател на Камбоджа Хун Сен. Снимка: АП/ Heng Sinith
Пном Пен ,  
08.12.2025 05:06
 (БТА)

Влиятелният бивш премиер на Камбоджа Хун Сен призова камбоджанските сили да проявят сдържаност спрямо това, което той нарече агресия от страна на тайландската армия, която според него се опитва да провокира ответна реакция, предаде Ройтерс. 

"Червената линия за отговор вече е определена. Призовавам командирите на всички нива да инструктират съответно всички офицери и войници", написа Хун Сен, бивш премиер на Камбоджа и настоящ председател на Сената (горната камата на камбоджанския парламент), в публикация във "Фейсбук". 

По-рано днес тайландската армия съобщи, че е нанесла удари по границата си с Камбоджа. Тайландските военни съобщиха, че най-малко един тайландски военнослужещ е убит, а четирима са ранени при сблъсъците, които избухнаха в два района на най-източната провинция Убон Ратчатани. Тайланд твърди, че войските му са били подложени на обстрел от страна на камбоджанските сили - твърдение, което камбоджанската армия отрича. 

 

 

/СТ/

Свързани новини

08.12.2025 06:29

Премиерът на Малайзия Ануар Ибрахим призова за сдържаност на фона на сблъсъците между Тайланд и Камбоджа

Министър-председателят на Малайзия Ануар Ибрахим призова Тайланд и Камбоджа да проявят сдържаност на фона на подновяването на конфликта по границата, като предупреди, че сблъсъците рискуват да провалят внимателната работа, вложена в сключено през юли споразумението за прекратяване на огъня, за което той посредничи, предаде Ройтерс. 
04.12.2025 15:29

АКП: Камбоджа отново настоя за освобождаването на 18 камбоджански войници, задържани в Тайланд вече 127 дни

Министерството на външните работи на Камбоджа потвърди продължаващите усилия на правителството в Пномпен за освобождаването на 18-те камбоджански войници, които остават в тайландски арест, съобщи агенция АКП. В изявление, публикувано днес,
04.12.2025 05:33

Държавният департамент на САЩ включи името на Тръмп в названието на Института за мир

Името на Доналд Тръмп бе изписано на фасадата на Американския институт за мир, организация във Вашингтон, в навечерието на церемонията по подписването на споразумение между Демократична република Конго и Руанда, предадоха Асошиейтед прес и Франс
29.11.2025 15:25

Противопехотна мина рани китайски гражданин, за когото се твърди, че се е опитал да премине незаконно от Камбоджа в Тайланд

Тайландската армия заяви, че китайски гражданин, за когото се твърди, че се е опитал незаконно да премине в Тайланд от Камбоджа, е бил ранен след като е стъпил на мина, повтаряйки обвиненията си, че камбоджанските сили са поставили противопехотни мини на територия, за която и двете страни претендират, предаде Асошиейтед прес.
25.11.2025 17:51

Руският външен министър каза, че украинските власти правят противоречиви изявления за американския мирен план

Украинският президент Володимир Зеленски и неговото обкръжение правят противоречиви изявления по отношение на американския план за прекратяване на конфликта в Украйна, "случват се прекалено много непонятни неща", каза руският външен министър Сергей Лавров в интервю за ЮТюб канала на асоциацията "Френско-руски диалог", предаде ТАСС.
17.11.2025 16:13

АКП: Камбоджа потвърди твърдата си позиция относно затварянето на границата с Тайланд

Председателят на Сената (горната камата на камбоджанския парламент) Хун Сен потвърди, че Камбоджа никога няма да поиска от Тайланд да отвори отново границата, подчертавайки, че решението е изцяло на тайландската страна, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.
12.11.2025 15:07

Напрежението по границата между Камбоджа и Тайланд ескалира; най-малко един войник бе убит

Най-малко един камбоджански войник беше убит след ескалацията на напрежението със съседен Тайланд, като двете страни се обвиняват взаимно коя е стреляла първа в оспорван граничен район, предаде Ройтерс.

Към 06:40 на 08.12.2025 Новините от днес

