Бившият премиер на Камбоджа Хун Сен заяви, че армията трябва да прояви сдържаност на фона на сблъсъците по границата с Тайланд

Влиятелният бивш премиер на Камбоджа Хун Сен призова камбоджанските сили да проявят сдържаност спрямо това, което той нарече агресия от страна на тайландската армия, която според него се опитва да провокира ответна реакция, предаде Ройтерс.

"Червената линия за отговор вече е определена. Призовавам командирите на всички нива да инструктират съответно всички офицери и войници", написа Хун Сен, бивш премиер на Камбоджа и настоящ председател на Сената (горната камата на камбоджанския парламент), в публикация във "Фейсбук".

По-рано днес тайландската армия съобщи, че е нанесла удари по границата си с Камбоджа. Тайландските военни съобщиха, че най-малко един тайландски военнослужещ е убит, а четирима са ранени при сблъсъците, които избухнаха в два района на най-източната провинция Убон Ратчатани. Тайланд твърди, че войските му са били подложени на обстрел от страна на камбоджанските сили - твърдение, което камбоджанската армия отрича.