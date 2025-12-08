Премиерът на Малайзия Ануар Ибрахим призова за сдържаност на фона на сблъсъците между Тайланд и Камбоджа

Подробно търсене

Симеон Томов
Министър-председателят на Малайзия Ануар Ибрахим по време на среща на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Куала Лумпур (28.10.2025 г.). Снимка: АП/ Rafiq Maqbool
Куала Лумпур ,  
08.12.2025 06:29
 (БТА)

Министър-председателят на Малайзия Ануар Ибрахим призова Тайланд и Камбоджа да проявят сдържаност на фона на подновяването на конфликта по границата, като предупреди, че сблъсъците рискуват да провалят внимателната работа, вложена в сключено през юли споразумението за прекратяване на огъня, за което той посредничи, предаде Ройтерс. 

"Призоваваме и двете страни да проявят максимална сдържаност, да поддържат отворени канали за комуникация и да използват пълноценно съществуващите механизми", написа Ануар в публикация в "Екс". 

Най-малко един тайландски военнослужещ е убит, а седем са ранени при сблъсъците с камбоджанските сили, които са разположили войски и оръжия на няколко нови локации по границата, съобщи говорител на тайландската армия. 

Министерството на отбраната на Камбоджа заяви в изявление, че тайландската армия е предприела нападения призори срещу камбоджанските сили на две места по границата, след дни на провокативни действия, и добави, че камбоджанските войски не са отвърнали на ударите. 

 

 

 

 

/СТ/

