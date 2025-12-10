Подробно търсене

Управлението за федералният резерв очаквано намали основната си лихва за трети пореден път

Илиян Цвейн
Снимка: AP/Andrew Harnik, архив
Вашингтон,  
10.12.2025 21:01
 (БТА)

Управлението за федералният резерв (УФР) намали основната си лихва за трети пореден път с 0,25 процентни пункта (25 базисни пункта), обяви американската централна банка след края на двудневното си заседание по паричната политика.

Така референтният краткосрочен лихвен процент на УФР спада до диапазона 3,50 и 3,75 на сто,

Намалението на ставките с 0,25 процентни пункта беше широко очаквано от инвеститорите, като непосредствено преди решението те оценяваха вероятността за такъв ход на около 89,4 процента, според данни на инструмента на борсовия оператор „Си Ем И груп“ (CME Group) – „Федуоч туул“ (Watch tool).

Очаква се пресконференцията на президента на УФР Джером Пауъл, която ще се състои половин час след обявяването на решението за лихвите, на която да разкрие подробности за плановете на централната банка за паричната политика през 2026 г.

/ИЦ/

