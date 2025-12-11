Слабите резултати на „Оракъл“ натежаха на европейския технологичен сектор

Рекордният ръст на Уолстрийт в сряда се отрази положително и на европейските борси. Ден след понижаването на основния лихвен процент от страна на Управлението за федералния резерв (УФР) водещият американски индекс Dow Jones Industrial достигна нов исторически връх. Това оказа подкрепа на пазарните настроения и в Европа: индексът на еврозоната EuroStoxx 50 се повиши с 0,8 процента и затвори на 5753,96 пункта – най-високото му ниво от средата на ноември, предаде ДПА.

Според анализаторите сигналите от паричната политика на САЩ са изключително благоприятни за капиталовите пазари. „Както се очакваше, УФР на САЩ понижи основния лихвен процент и, което е не по-малко важно, влезе с допълнителна ликвидност на паричния пазар“, коментира Екхард Шулте, председател на инвестиционната компания „МайнСкай Асет Мениджмънт“ (MainSky Asset Management). „Малко преди Коледа УФР подари на фондовия пазар това, което той желаеше: по-ниски лихви и повече ликвидност“.

Според анализ на „Де Зет Банк“ (DZ Bank) президентът на УФР Джером Пауъл е аргументирал решението с рисковете от погрешна оценка на ситуацията на пазара на труда. Пазарите приеха положително и обявеното намерение на УФР да купува краткосрочни държавни облигации, за да облекчи напрежението на паричния пазар.

Извън еврозоната инвеститорите реагираха по-въздържано. Британският FTSE 100 отчете по-слаб ръст от 0,49 процента до 9703,16 пункта. Швейцарският SMI затвори с минимален спад от 0,13 процента до 12 905,17 пункта.

Германските пазари също последваха положителната тенденция от Ню Йорк. Основният индекс DAX продължи възстановяването си, като ранните загуби се превърнаха в печалби. DAX затвори с ръст от 0,68 на сто до 24 294,61 пункта – най-високата стойност за повече от месец, след като по-рано през деня доближи психологическата граница от 24 000 пункта. Индексът MDAX, включващ средноголеми германски компании, също се повиши с 0,63 на сто до 29 920,08 пункта.

Пазарът не прие добре отчета на „Оракъл“ („Oracle“). „Както се опасявахме, резултатите на „Оракъл“ в края на годината не бяха блестящи“, посочват анализатори от брокера „Индекс Радар“ (Index Radar). „Пазарът реагира особено чувствително на облачния сегмент: растежът е разочароващ, а капиталовите нужди се увеличават значително“.

Акциите на „Оракъл“ записаха сериозен спад, който притегли надолу и европейските технологични компании. По тази причина понижението в цената на акциите на големи компании, като САП (SAP SE) и Ей Ес Ем Ел (ASML NV), не изненада пазара.

Акциите на химическите компании също останаха сред изоставащите. След слабата динамика на цените през годината анализатори от „Ситигруп“ (Citigroup) очертаха мрачна перспектива за сектора и през 2026 г., посочвайки структурни и икономически предизвикателства.

По-добро представяне отчетоха производителите на алкохолни напитки. „Барклис банк“ (Barclays Bank) повиши целевите цени на „Перно Рикар“ („Pernod Ricard“), „ЕйБи ИнБев“ („AB InBev“ / Anheuser-Busch InBev) и „Диаджо“ („Diageo“) и препоръча купуване на акции на трите компании. Книжата им поскъпнаха между 2 и 3 процента.

Положителна реакция предизвикаха и изявленията на „Шнайдер Електрик“ (Schneider Electric), която обяви програма за обратно изкупуване на акции на стойност до 3,5 млрд. евро до 2030 г., както и прогноза за подобряване на рентабилността през следващите пет години. Акциите поскъпнаха с 2,4 процента.

При акциите на САП инвеститорите отчетоха негативния ефект от разочароващите резултати на „Оракъл“ в областта на изкуствения интелект, които натежаха върху Nasdaq. Въпреки това книжата на германския софтуерен концерн ограничиха спада до 0,8 процента.

Сред печелившите в DAX бе „Мюних Ре“ („Munich Re“) с повишение от 2,2 процента. Акциите се възползваха от допълнителни изявления на ръководството за стратегията за повишаване на печалбата и увеличаване на ефективността.

В автомобилния сектор инвеститорите реагираха положително на очакванията за по-умерени регулации при изтеглянето на двигателите с вътрешно горене. Информация от председателя на групата на ЕНП Манфред Вебер подкрепи тези нагласи. Въпреки това акциите на трите големи автомобилни производители останаха в рамките на нормалните дневни движения.

По-силно поскъпнаха акциите на производителите на търговски превозни средства „Даймлер Трък“ (Daimler Truck) и „Тратон“ (Traton). Особено силно се представи „Даймлер Трък“ след препоръка за покупка от анализаторската компания „Морнингстар“ (Morningstar), като акциите поскъпнаха с почти 5 процента.

„Еон“ (Eon) се нареди сред големите губещи в DAX със спад от 3,5 процента, след новите правила на Федералната мрежова агенция. Според анализатора Ахмед Фарман от „Джефрис“ (Jefferies) липсват значими подобрения спрямо проекторегулацията от юни.

Акциите на „Симрайз“ (Symrise) се сринаха временно до най-ниското си ниво от 2019 г., след като конкурентът „Гиводан“ (Givaudan) представи разочароващи индикации пред анализатори преди публикуването на отчетите си.

„Карл Цайс Медитек“ (Carl Zeiss Meditec) отчете смесени резултати, като акциите се понижиха с 6,6 процента. Според анализ на „Барклис банк“ несигурността около условията в Китай и глобалната търговска среда остава значителна.

„Деливъри Хиро“ (Delivery Hero) също загуби позиции след препоръка за продажба от „Ситигруп“. Книжата се обезцениха с 5,3 процента и заличиха част от ръстовете от предходния ден.