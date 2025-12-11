Презастрахователят „Мюних Ре“ планира свиване на разходите, но без съкращения на работни места

Водещата световна презастрахователна компания „Мюних Ре“ (Munich Re) обяви днес планове за увеличаване на печалбите си до края на десетилетието чрез свиване на разходите, предаде ДПА.

По време на представянето на новите средносрочни цели на базираната в Мюнхен компания, освобождаващият поста главен изпълнителен директор Йоахим Венинг заяви, че групата има за цел да намали разходите с 600 милиона евро (699 милиона долара) до 2030 г., а 200 милиона евро се очаква да бъдат спестени още следващата година.

Венинг и определеният за негов наследник Кристоф Юрека заявиха плановете на презастрахователя по време на видеоконференция, оставяйки открит въпроса как точно ще бъдат постигнати тези цели.

„В момента не планираме съкращения на работни места“, заяви Венинг, въпреки че към момента „Мюних Ре“ води преговори със служителите на компманията.

Компанията все още очаква печалба от 6 милиарда евро за настоящата година, което означава, че групата вероятно ще надмине средносрочните си цели за 2025 г. във всички сегменти, обясни Венинг.

През 2026 г. се очаква консолидираната печалба да нарасне до около 6,3 милиарда евро, а до 2030 г. се прогнозира ръст на печалбата на акция да нарасне средногодишно с над 8 на сто.