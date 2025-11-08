Подробно търсене

Щетите от екстремни климатични явления в най-големите индустриални държави са нараснали значително, отчита "Мюних Ре"

Илиян Цвейн
Щетите от екстремни климатични явления в най-големите индустриални държави са нараснали значително, отчита "Мюних Ре"
Щетите от екстремни климатични явления в най-големите индустриални държави са нараснали значително, отчита "Мюних Ре"
Щети след наводнение в долината на река Аар в района на град Пфорцхайм, Германия, 17 юли 2021 г., Снимка: Thomas Frey/dpa via AP, архив
Мюнхен,  
08.11.2025 16:06
 (БТА)

Щетите, причинени от силни бури и наводнения, са се увеличили многократно в десетте най-големите индустриални държави от 1980 г. насам, според заключенията от новия доклад на най-големия презастраховател в света "Мюних Ре" (Munich Re), предаде ДПА.

Начело на негативната класацията са САЩ, които през периода са понесли щети от неблагоприятни природни явления в размер на 2,7 трилиона долара. Сумата е изразена в брутен национален доход.

Китай е на второ място с 680 милиарда долара. Въпреки високата обща сума, измерена в брутен национален доход, щетите в Китай са намалели през последните десетилетия благодарение на подобрената защита от наводнения, според анализа. Той е публикуван преди 30-ата Конференция на ООН по въпросите на климата (COP 30) в Белем, Бразилия, която започва в понеделник.

Германия, където щетите са се увеличили около пет пъти, е една от най-тежко засегнатите страни, отчита "Мюних Ре". Компанията оценява общите щети, причинени от бури и наводнения в Германия от 1980 до 2024 г., на 210 милиарда долара. Така най-голямата европейска икономика дели третата позиция с Индия по най-големи щети в света от подобни метеорологични явления.

В САЩ и Германия се наблюдава рязко увеличение на щетите, изразени в брутен национален доход.

В Германия значителен принос оказват опустошителните наводнения в долината на река Аар през 2021 г., които са причинили щети за 42 милиарда долара.

Екстремните климатични явления могат да подкопаят икономическата база дори на най-големите икономики, посочват авторите на доклада.

Рязко увеличение на щетите от екстремни метеорологични явления експертите регистрират в Канада, Италия и Франция, а в Индия, Япония и Бразилия увеличението е малко по-слабо изразено.

Освен Китай, единствено Обединеното кралство отбелязва спад на сумата от щети от метеорологични явления, изразена като брутен национален доход.

/ИЦ/

Свързани новини

29.07.2025 10:30

Природните бедствия са причинили щети за 131 млрд. долара през първата половина на 2025 г., сочи проучване на презастрахователя "Мюних ре"

Природни бедствия като горски пожари, бури и земетресения са причинили щети в размер на 131 милиарда долара в световен мащаб през първата половина на 2025 г., сочи проучване на германския презастраховател "Мюних ре" (Munich Re), цитирано от ДПА.
13.05.2025 09:09

Презастрахователят "Мюних Ре" отчита 48 на сто спад на печалбата си през първото тримесечие след предявени претенции заради горските пожари в Лос Анджелис

Германският презастраховател "Мюних Ре" (Munich Re) отчете 48 процента спад на нетната си печалба през първото тримесечие, което е резултат от 1,1 милиарда евро (1,22 милиарда долара) предявени претенции, причинени от горските пожари в Лос Анджелис
09.01.2025 14:49

Общите загуби от природни катастрофи през 2024 г. достигат 320 млрд. долара, отчита "Мюних Ре"

Урагани, бури, наводнения и други природни катастрофи са причинили загуби за общо 320 млрд. долара през 2024 г. спрямо 268 млрд. долара през 2023 г. Това сочат данни на презастрахователната компания "Мюних Ре" (Munich Re), цитирани от
07.11.2024 14:06

Германската презастрахователна компания "Мюних ре" изплаща 1,6 млрд. евро за обезщетения

Германската презастрахователна компания "Мюних ре" (Munich re) е платила над два пъти повече за изплащане на застрахователни обезщетения през третото тримесечие в сравнение със същия период на 2023 г., предаде ДПА. Най-големият презастраховател в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:23 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация