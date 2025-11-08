Щетите от екстремни климатични явления в най-големите индустриални държави са нараснали значително, отчита "Мюних Ре"

Щетите, причинени от силни бури и наводнения, са се увеличили многократно в десетте най-големите индустриални държави от 1980 г. насам, според заключенията от новия доклад на най-големия презастраховател в света "Мюних Ре" (Munich Re), предаде ДПА.

Начело на негативната класацията са САЩ, които през периода са понесли щети от неблагоприятни природни явления в размер на 2,7 трилиона долара. Сумата е изразена в брутен национален доход.

Китай е на второ място с 680 милиарда долара. Въпреки високата обща сума, измерена в брутен национален доход, щетите в Китай са намалели през последните десетилетия благодарение на подобрената защита от наводнения, според анализа. Той е публикуван преди 30-ата Конференция на ООН по въпросите на климата (COP 30) в Белем, Бразилия, която започва в понеделник.

Германия, където щетите са се увеличили около пет пъти, е една от най-тежко засегнатите страни, отчита "Мюних Ре". Компанията оценява общите щети, причинени от бури и наводнения в Германия от 1980 до 2024 г., на 210 милиарда долара. Така най-голямата европейска икономика дели третата позиция с Индия по най-големи щети в света от подобни метеорологични явления.

В САЩ и Германия се наблюдава рязко увеличение на щетите, изразени в брутен национален доход.

В Германия значителен принос оказват опустошителните наводнения в долината на река Аар през 2021 г., които са причинили щети за 42 милиарда долара.

Екстремните климатични явления могат да подкопаят икономическата база дори на най-големите икономики, посочват авторите на доклада.

Рязко увеличение на щетите от екстремни метеорологични явления експертите регистрират в Канада, Италия и Франция, а в Индия, Япония и Бразилия увеличението е малко по-слабо изразено.

Освен Китай, единствено Обединеното кралство отбелязва спад на сумата от щети от метеорологични явления, изразена като брутен национален доход.