Украински морски дронове извадиха от строя танкер от руския "сенчест флот" в Черно море

Украински морски дронове поразиха и извадиха от строя днес танкер, използван за търговия с руски петрол, докато плавал през изключителната икономическа зона на Украйна в Черно море към руското пристанище Новоросийск, съобщи украински служител, цитиран от Ройтерс.

Атаката е третата подобна в рамките на две седмици срещу кораб от така наречения "сенчест флот" на Русия, който според Киев помага на Москва да изнася значителни количества петрол за финансиране на войната в Украйна, заобикаляйки западните санкции.



Танкерът "Дашан" е плавал с максимална скорост с изключени транспондери, когато мощни експлозии разтърсили кърмата му, нанасяйки тежки повреди на плавателния съд, каза служител от Службата за сигурност на Украйна (ССУ). Служителят не спомена дали при атаката е имало жертви и ранени.

Ударът срещу танкера "Дашан", който е под санкциите на Европейския съюз и Великобритания и плава без държава на регистрация, бе потвърден от три агенции за морска сигурност, посочва Ройтерс.

Засега няма коментар по случая от руска страна.



