Подробно търсене

Украински морски дронове извадиха от строя танкер от руския "сенчест флот" в Черно море

Алексей Маргоевски
Украински морски дронове извадиха от строя танкер от руския "сенчест флот" в Черно море
Украински морски дронове извадиха от строя танкер от руския "сенчест флот" в Черно море
Украински морски дрон приближава руски танкер в Черно море, 5 август 2023 г. Снимка: AP
Киев,  
10.12.2025 22:08
 (БТА)
Етикети

Украински морски дронове поразиха и извадиха от строя днес танкер, използван за търговия с руски петрол, докато плавал през изключителната икономическа зона на Украйна в Черно море към руското пристанище Новоросийск, съобщи украински служител, цитиран от Ройтерс.

Атаката е третата подобна в рамките на две седмици срещу кораб от така наречения "сенчест флот" на Русия, който според Киев помага на Москва да изнася значителни количества петрол за финансиране на войната в Украйна, заобикаляйки западните санкции.

Танкерът "Дашан" е плавал с максимална скорост с изключени транспондери, когато мощни експлозии разтърсили кърмата му, нанасяйки тежки повреди на плавателния съд, каза служител от Службата за сигурност на Украйна (ССУ). Служителят не спомена дали при атаката е имало жертви и ранени.

Ударът срещу танкера "Дашан", който е под санкциите на Европейския съюз и Великобритания и плава без държава на регистрация, бе потвърден от три агенции за морска сигурност, посочва Ройтерс.

Засега няма коментар по случая от руска страна.

/АГ/

Свързани новини

02.12.2025 12:50

Танкер със слънчогледово олио, плаващ под руски флаг, е бил атакуван в Черно море близо до турския град Синоп

Танкер със слънчогледово олио, плаващ под руски флаг, е сигнализирал, че е претърпял нападение докато е плавал във водите на Черно море близо до турския град Синоп, съобщиха Ройтерс и „Търкиш минит“, позовавайки се на данни от турската Дирекция по
29.11.2025 14:41

Украйна порази с дронове два танкера от руския сенчест флот, съобщи службата ѝ за сигурност

Украйна удари с морски дронове два танкера, използвани от Русия за износ на нефт, съобщи днес представител на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), цитиран от Укринформ. Става дума за съвместна операция на ССУ и украинските военноморски

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:56 на 10.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация