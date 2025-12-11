Подробно търсене

Николай Станоев
Тръмп заяви, че е казал "доста силни думи" на лидерите на трите европейски сили в разговора им за Украйна
Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори на среща в Белия дом с лидерите на европейските сили и украинския си колега Володимир Зеленски, 18 август 2025 г. Снимка: АП/Alex Brandon
Вашингтон,  
11.12.2025 00:40 | ОБНОВЕНА 11.12.2025 00:50
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е казал "доста силни думи" на лидерите на трите европейски сили в разговора им за Украйна вчера, предаде Франс прес.

По-рано канцеларията на Киър Стармър съобщи, цитирана от ДПА, че британският премиер е обсъдил темата с Тръмп, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, в момент, когато "интензивната работа" по мирния план продължава. Всички лидери са се съгласили, че това е "критичен момент" за бъдещето на Украйна и евро-атлантическата сигурност, пише в комюникето.

Тръмп, от своя страна, обяви, цитиран от АФП, че европейските лидери искат да организират среща за Украйна в края на тази седмица, но даде да се разбере, че участието на САЩ не е гарантирано. 

"Преди да отидем на среща, има неща, които искаме да знаем... Не искаме да си губим времето", каза в Белия дом президентът на САЩ.

"Понякога трябва да оставите хората да се бият докрай, а понякога - не", добави многозначително той.

Тръмп направи това изявление в момент, когато отношенията на САЩ с Европа са подложени на сериозно напрежение, отбелязва ДПА.

Франс прес посочва, че в последно време Тръмп на няколко пъти е изразил недоволство от украинския президент Володимир Зеленски, критикувайки го, че не е прочел предложения от Съединените щати мирен план.

Вчера президентът на САЩ каза многозначително, че в Украйна отдавна не са били произвеждани избори, оказвайки допълнителен натиск върху Зеленски, отбелязва Ройтерс.

Ден по-рано украинският президент изрази готовност да свика избори, ако бъде гарантирано, че те ще бъдат произведени в сигурна обстановка.

Русия смята Зеленски за нелегитимен лидер с аргумента, че мандатът му е изтекъл. Украинските власти обаче твърдят, че не може да свикат избори, тъй като в страната е въведено военно положение, докато тя се отбранява срещу Русия.

Украйна междувременно обяви, че е представила вчера на САЩ своя версия на плана, предназначен да сложи край на войната с Русия. Киев не даде подробности по въпроса, посочва АФП.

 

 

 

 

/НС/

