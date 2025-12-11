Русия иска споразумение за пакет от документи за дълготраен мир в Украйна, заяви Лавров

site.btaРусия иска споразумение за пакет от документи за дълготраен мир в Украйна, заяви Лавров
Русия иска да бъде постигнато съгласие относно пакет от документи, който да се превърне в основа за дълготрайно и устойчиво споразумение за мир в Украйна с гаранции за сигурност за всички страни, заяви днес руският министър на външните работи Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс и ТАСС.
Лавров каза, че според Москва американският президент Доналд Тръмп е искрен в усилията си да посредничи за мирно споразумение. Руският външен министър отново посочи, че всяко евентуално споразумение трябва да вземе предвид „първопричините“ за конфликта.
„Нашите преговори с президента на САЩ и с неговия екип са посветени именно на това – търсенето на дългосрочно решение за премахване на първопричините за тази криза“, заяви Лавров.
