Русия иска споразумение за пакет от документи за дълготраен мир в Украйна, заяви Лавров

Владимир Арангелов
Руският министър на външните работи Сергей Лавров. Снимка: Alexander Nemenov чрез AP
Москва,  
11.12.2025 11:03
 (БТА)
Русия иска да бъде постигнато съгласие относно пакет от документи, който да се превърне в основа за дълготрайно и устойчиво споразумение за мир в Украйна с гаранции за сигурност за всички страни, заяви днес руският министър на външните работи Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Лавров каза, че според Москва американският президент Доналд Тръмп е искрен в усилията си да посредничи за мирно споразумение. Руският външен министър отново посочи, че всяко евентуално споразумение трябва да вземе предвид „първопричините“ за конфликта.

„Нашите преговори с президента на САЩ и с неговия екип са посветени именно на това – търсенето на дългосрочно решение за премахване на първопричините за тази криза“, заяви Лавров.

/ЛМ/

Свързани новини

10.12.2025 22:46

Зеленски каза, че е обсъдил възстановяването на Украйна с представители на правителството на САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че е обсъдил планове за възстановяването на Украйна с министъра на финансите на САЩ Скот Бесънт и други високопоставени представители на американското правителство, предаде Ройтерс.
10.12.2025 20:45

Стармър и европейски съюзници обсъдиха мирния план за Украйна с Тръмп

Британският премиер Киър Стармър и европейски съюзници разговаряха с президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна, докато продължава "интензивната работа" по мирния план, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.
10.12.2025 17:23

Зеленски заяви, че Украйна и САЩ ще обсъдят възстановяването на страната след войната като част от усилията за мир

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украински официални представители ще проведат по-късно днес разговори с американските си колеги по въпроси, свързани с възстановяването след войната и икономическото развитие, като част от по-широк план за мир с Русия, предаде Ройтерс.
10.12.2025 15:26

Украинската служба за сигурност съобщи, че е задържала кораб на руския сенчест флот в пристанището на Одеса

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че е задържала чуждестранен кораб в Одеса, който е бил част от руския сенчест флот и е превозвал незаконно украински селскостопански продукти от временно окупирания Крим. Съобщението беше публикувано в
10.12.2025 09:48

Западни издания коментират изразената от Зеленски готовност за произвеждането на избори в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски вчера заяви, че е готов за избори, при условие че САЩ и Европа предоставят на Киев гаранции за сигурност. Тази позиция бе изразена ден след като американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за изданието "Политико", че е време в Украйна да бъдат произведени избори и обвини Киев, че използва войната като аргумент да не организира вота. Този развой на ситуацията в Украйна днес е основна тема в някои западни издания.
09.12.2025 18:46

Зеленски заяви, че Киев и Европа скоро ще представят на САЩ свои уточнения на мирния план за Украйна

Украйна и нейните европейски партньори скоро ще бъдат готови да представят на САЩ прецизирани документи за мирния план за прекратяване на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс. Зеленски каза още, че всичко
09.12.2025 17:26

Великобритания работи с партньорите си за мир в Украйна, докато Тръмп критикува Европа

Британският премиер Киър Стармър заяви пред кабинета си, че "залогът остава висок", но Великобритания продължава да работи с "всички свои партньори" за осигуряване на мир в Украйна, докато Доналд Тръмп критикува европейските лидери за неуспеха им дасложат край на войната.
09.12.2025 17:11

Зеленски заяви, че винаги е готов на избори

Президентът на Украйна Володимир Зеленски, който днес е на посещение в Италия и Ватикана, заяви пред две италиански издания, че винаги е готов на избори, предаде АНСА. Това изказване той направи пред „Месаджеро“ и „Република“ в отговор на упреците
09.12.2025 16:54

Украйна загуби много територия и трябва да произведе избори, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп

Украйна загуби много територия и трябва да произведе избори, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, повтаряйки силните си критики към украинския президент Володимир Зеленски, предаде Франс прес.  В интервю за сп. "Политико" Тръмп каза, че е време в
09.12.2025 16:47

ЕС остава на мнение, че Русия трябва да понесе пълна отговорност за престъпленията в Украйна, заяви еврокомисарят по правосъдието

ЕС остава на мнение, че Русия трябва да понесе пълна отговорност за престъпленията, извършени в Украйна, заяви днес еврокомисарят по правосъдието Майкъл Макграт на пресконференция след заседанието на европейските правосъдни министри в Брюксел. Така
09.12.2025 13:41

Путин няма намерение да възстановява Съветския съюз или да атакува НАТО, заяви Кремъл

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че твърденията на германския канцлер Фридрих Мерц, че Владимир Путин иска да възстанови Съветския съюз, са погрешни, а твърденията, че руският президент планира да нападне страна член на НАТО, са пълна глупост, предадоха Ройтерс и ТАСС.
09.12.2025 13:22

Папата подчерта необходимостта от диалог по време на среща със Зеленски

Папа Лъв Четиринадесети подчерта необходимостта да бъде продължен диалогът, за да бъде сложен край на войната в Украйна по време на среща с украинския президент Володимир Зеленски в папската резиденция край Рим, предаде АНСА, като се позова на изявление на Ватикана.
04.12.2025 16:40

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа е готова да поеме ролята на наблюдател върху евентуално примирие в Украйна

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) е готова да поеме ролята на наблюдател върху евентуално примирие в Украйна, заявиха водещи дипломати от десетки държави членки на организацията на среща във Виена, съобщи ДПА.
04.12.2025 13:34

Марко Рубио и Сергей Лавров няма да присъстват на годишната министерска среща на ОССЕ

Висши дипломати от десетки държави се очаква да участват в започващото днес във Виена двудневно годишно заседание на Съвета на министрите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), предаде ДПА.
03.12.2025 17:19

Китай съобщи за „широк консенсус“ с Русия по темите за Украйна и Япония

Китай и Русия постигнаха „широк консенсус“ по редица ключови въпроси по време на визитата на китайския външен министър Ван И в Москва тази седмица, каза китайското министерство на външните работи в изявлението, цитирано от Ройтерс.
25.11.2025 17:51

Руският външен министър каза, че украинските власти правят противоречиви изявления за американския мирен план

Украинският президент Володимир Зеленски и неговото обкръжение правят противоречиви изявления по отношение на американския план за прекратяване на конфликта в Украйна, "случват се прекалено много непонятни неща", каза руският външен министър Сергей Лавров в интервю за ЮТюб канала на асоциацията "Френско-руски диалог", предаде ТАСС.
25.11.2025 14:08

Русия заяви, че редактираният американски план за мир в Украйна трябва да отразява договореностите на срещата между Тръмп и Путин в Аляска

Руският външен министър Сергей Лавров днес заяви, че измененият мирен план за Украйна трябва да отразява „духа и буквата“ на разбирателството, постигнато между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп по време на срещата им в Аляска през август, предаде Ройтерс.

