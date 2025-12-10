Зеленски каза, че е обсъдил възстановяването на Украйна с представители на правителството на САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че е обсъдил планове за възстановяването на Украйна с министъра на финансите на САЩ Скот Бесънт и други високопоставени представители на американското правителство, предаде Ройтерс.

Заедно със Зеленски в дискусиите е участвала и министър-председателя на Украйна Юлия Свириденко, а от американска страна са взели участие зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, и управителният директор на мултинационалната инвестиционна компания "Блекрок" Лари Финк.

"Принципите на икономическия документ са напълно ясни и ние сме напълно съгласни с американската страна", посочи Зеленски.

Украинският президент заяви по-късно днес, че е обсъдил с украинския парламент въпроси от правно и друго естество, свързани с възможността за произвеждането на избори и призова други страни, в това число САЩ, да не упражняват натиск по този въпрос.

"Ако нашите партньори, включително нашият ключов партньор във Вашингтон, говорят толкова много и толкова конкретно за изборите в Украйна при обявено военно положение, тогава трябва да дадем законни украински отговори на всеки въпрос и на всяко съмнение. Не е лесно, но натискът по този въпрос определено не е това, от което се нуждаем", подчерта Зеленски в своето вечерно видеообръщение.