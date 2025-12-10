Подробно търсене

Зеленски каза, че е обсъдил възстановяването на Украйна с представители на правителството на САЩ

Николай Джамбазов
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: АП/Toby Melville
Киев,  
10.12.2025 22:46
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че е обсъдил планове за възстановяването на Украйна с министъра на финансите на САЩ Скот Бесънт и други високопоставени представители на американското правителство, предаде Ройтерс.

Заедно със Зеленски в дискусиите е участвала и министър-председателя на Украйна Юлия Свириденко, а от американска страна са взели участие зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, и управителният директор на мултинационалната инвестиционна компания "Блекрок" Лари Финк.

"Принципите на икономическия документ са напълно ясни и ние сме напълно съгласни с американската страна", посочи Зеленски.

Украинският президент заяви по-късно днес, че е обсъдил с украинския парламент въпроси от правно и друго естество, свързани с възможността за произвеждането на избори и призова други страни, в това число САЩ, да не упражняват натиск по този въпрос.

"Ако нашите партньори, включително нашият ключов партньор във Вашингтон, говорят толкова много и толкова конкретно за изборите в Украйна при обявено военно положение, тогава трябва да дадем законни украински отговори на всеки въпрос и на всяко съмнение. Не е лесно, но натискът по този въпрос определено не е това, от което се нуждаем", подчерта Зеленски в своето вечерно видеообръщение. 

/НС/

Свързани новини

10.12.2025 17:23

Зеленски заяви, че Украйна и САЩ ще обсъдят възстановяването на страната след войната като част от усилията за мир

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украински официални представители ще проведат по-късно днес разговори с американските си колеги по въпроси, свързани с възстановяването след войната и икономическото развитие, като част от по-широк план за мир с Русия, предаде Ройтерс.
10.12.2025 12:36

Русия все още не е обсъждала със САЩ изказването на Володимир Зеленски, че има готовност да произведе избори, заяви говорителят на Кремъл

Москва все още не е обсъждала с Вашингтон последните изказвания на украинския президент Володимир Зеленски за готовността му да произведе избори в страната, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. Зеленски вчера каза, че е готов
09.12.2025 21:04

Зеленски категорично отказва Украйна да отстъпи каквато и да е територия на Русия

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди категоричния си отказ да отстъпи каквато и да е територия от Украйна, противопоставяйки се на натиска на САЩ да направи болезнени отстъпки пред Русия, предаде Асошиейтед прес. "Без съмнение Русия

