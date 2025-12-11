Кметът на Москва съобщи за 31 свалени дрона, които са се били насочили към руската столица

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че тази нощ вече са били свалени 31 украински дрона, които са се били насочили към руската столица, предаде ТАСС.

Той буквално през няколко минути съобщава в профила си в приложението "Макс" за безпилотен летателен апарат, унищожен от руската противовъздушна отбрана.

Справка на ТАСС показва, че заради въздушните атаки са били анулирани, забавени или отклонени общо 133 полета от и до московските летища.

По-конкретно са били отменени 24 полета.

В момента на всички летища на руската столица са въведени ограничения за кацане и излитане на самолети.

Тревога за безпилотни летателни апарати е обявена на още редица места в Руската федерация, включително в кавказките републики Чечения, Северна Осетия и Дагестан.

В Украйна е в сила въздушна тревога в редица области, включително в столицата Киев. В североизточната Полтавска област са били чути експлозии.

Русия и Украйна се атакуват с дронове на практика всяка нощ.