Христо Бонински
Волейболният Левски отстъпи пред германския Фридрихсхафен за Купата на ЦЕВ
Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПБ)
София,  
10.12.2025 21:58
Отборът на Левски загуби от германския Фридрихсхафен с 0:3 (25:27, 21:25, 21:25) в първи мач от 1/16-финалите за Купата на ЦЕВ. "Сините" стигнаха до този турнир, след като загубиха финалния плейоф в Шампионската лига от испанския Гуагуас Лас Палмас.

Българският шампион бе затруднен и от отсъствието на капитана си и един от лидерите на отбора Светослав Гоцев. Не игра и контузеният център Николай Николаев. С ключово значение за финалния изход на срещата се превърна първият гейм. В него тимът на Николай Желязков започна отлично, като поведе с 4:0 след серия на Тодор Скримов от сервис. Съперникът изравни при 11:11. Играта тръгна точка за точка и въпреки това "сините" имаха леко предимство. Левски стигна до два геймбола при 24:22. Домакините обаче пропуснаха възможността да излязат напред в резултата и да вдигнат самочувстието си, като в крайна сметка Фридрихсхафен поведе след 27:25.

Във втората част дебненето започна още от началото, като премина през различни обрати. Фридрихсхафен отвори аванс при 18:14 и 21:17. Германците взеха сериозен аванс при 2:0 след 25:21. 

Левски отново поведе в третия гейм, като треньорът Николай Желязков даде шанс и на младите Димитър Пейчинов, Мартин Тотков и Мартин Татаров, които започнаха да трупат опит в европейските турнири. Най-голямата преднина на "сините" бе при 9:5, но гостите отново застигнаха българския шампион в резултата при 13:13. Левски се опита да се закачи и бе равностоен на първо време, но след това загуби надежда при 17:20, като в крайна сметка загуби мача след ново 21:25.

Реваншът между двата тима е на 7 януари в Германия, като на "сините" им трябва победа с 3:0 или 3:1, за да запазят шансове за продължаване в следващата фаза, при положение, че спечелят и "златния" гейм.

Най-резултатен за Левски бе опитният Тодор Скримов, който завърши с 16 точки - 12 от атака и цели четири аса. Юлиан Вайциг завърши със 7 точки, а Лазар Бучков с 6. За Фридрихсхафен с по 11 точки завършиха трима - Густаво Масиел, Паркер ван Бурен и Зимон Кон. 

 

