Протестиращи от няколко поколения поискаха в Смолян оставката на правителството. Много млади хора и представители на няколко поколения жители на Смолян изпълниха площад „България“, скандирайки „Оставка!“ и призовавайки за отстраняване на политическата мафия от управлението на страната. Протестното шествие премина през централния булевард „България“ в областния град до Стария център, където участниците поднесоха цветя пред паметниците на Левски и Ботев.

Според Михал Камбарев, областен лидер на „Продължаваме промяната“, който е заявил протеста в Община Смолян, в него са се включили над 2000 души.

На фона на плакати „Не на корупцията!“ и „Да се освободим от герберо-депесарската мафия в Родопите“, ораторите на митинга заявиха, че искат да живеят в държава без корупция.

Те дори не крият безочливостта си, корупцията е пред очите ни, виждаме го всеки ден и не може да продължава повече така, каза пред протестиращите Мариана Баракчиева – Родер. Тя е майка на две малки деца, предпочела да развива бизнеса си в родния си край - Родопите, завърнала се от Швейцария в Смолян заедно със семейството си. Мариана Баракчиева – Родер разказа колко потресена е останала след последната сесия на Общинския съвет в Смолян, на която е присъствала. Когато гражданите започнаха да говорят, нашият кмет г-н Мелемов стана и си тръгна, обясни младата смолянчанка. „Не искам това да продължава. Когато моите дъщери след 10 години имат избор дали да живеят в България или в Швейцария, искам да изберат да живеят в България. Искам всички да гласуваме на следващите избори, да бъдем наблюдатели на вота и да следим за нередности, да имаме честен избор. Да ни е хубаво тук и парите, които даваме за данъци, да може наистина да отиват за по-добър живот за нас, а не в касичките на някои прасета“, призова Мариана Баракчиева – Родер.

„Стига вече ни е заробвала тази герберо-депесарска мафия", заяви от трибуната Цанко Карталов от Доспат. „Да премахнем корумпираното правителство, корумпираните институции и корупцията в България“, призова той съмишлениците на протеста. „Ние в Родопите патим от корумпирани директори на горски стопанства, на полиции, на здравеопазването, образованието", допълни Карталов. „Ние допуснахме Родопите да станат най-бедната област в цяла Европа. Доходите ни са най-ниски в цяла Европа. Искаме да върнем децата си от чужбина, да живеем щастливо в тази красива Родопа планина. Оставка на правителството и съд за всички корумпирани служители“, каза още Цанко Карталов.

Успяха да ни излъжат, аз израснах с тази лъжа, че политиката е нещо мръсно, заяви бившият депутат от ПП – ДБ Михал Камбарев. Според него с тази лъжа се отблъскват от политиката всички читави хора, които имат шанс да направят нещо. „Как би изглеждала една България, в която в парламента има партии, които се борят за различни идеи? Да борим идеи, да не борим мафия. Дайте да вземем да се политизираме, да говорим и да се интересуваме от политика, защото това е разговорът за нашето бъдеще“, отправи апел Камбарев.

В изявления пред журналисти Михал Камбарев уточни, че протестът е надпартиен, „той е на всички граждани, на които им писна от управлението на Пеевски и Борисов“. Протестът вече не е за бюджета, България поиска оставката, допълни Камбарев.

На трибуната на митинга застанаха много млади хора, които заявиха: "Оставка на правителството" и „Край на корумпирания модел на управление".