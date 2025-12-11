Състезателката по спортна стрелба Мирослава Минчева е "Спортист на година" на Търговище в общинската годишна класация

Състезателката по спортна стрелба Мирослава Минчева е спортист номер едно на Търговище за 2025 г. Тя печели приза в категорията при състезателите, навършили пълнолетие. Нейното отличие и това на треньора ѝ Борис Димитров бяха връчени от кмета Дарин Димитров на тържествена церемония в Центъра за младежки дейности и инициативи.

„Търговище се гордее с Вас“, заяви кметът в обръщението си към отличените. По думите му годината е била трудна, но предстои година, изпълнена с още повече предизвикателства. Но предизвикателствата предразполагат към нови възможности, допълни кметът. В тази връзка той пожела спортистите да се възползват максимално от тези възможности и да ги претворят в успехи. „Във времето на социалните мрежи и онлайн комуникацията, Вие показвате реалния живот. Вие сте хората на бъдещето и от реалния живот на бъдещето“, каза още той.

От своя страна Минчева благодари на всички, допринесли за нейното израстване през изминалите 15 години и 11 месеца, в които тренира. Тя се обърна и с думи на признателност към съотборничката си Антоанета Костадинова, с която споделиха почетната стълбичка на състезания и тази година.

През 2025 г. Минчева стана европейска шампионка на 25 метра малокалибрен пистолет на първенството в Шатору, Франция. Тя спечели златото и в дисциплината трио жени, заедно със съотборничката си от „Светкавица“ Антоанета Костадинова и Лидия Ненчева. Минчева зае и третото място при стрелбата с пневматично оръжие на същото първенство.

Второто място в класацията е за Антоанета Костадинова, която неизменно бе първенец в класацията в предходните 14 години. През тази година тя спечели бронзовото отличие на 25 метра малокалибрен пистолет на Европейското първенството.

Трета е състезателката по ориентиране на „Вариант 5“ Юлия Георгиева, която е с втори места от Балканското първенство на средна и дълга дистанция, и колоспринт.

Първенец в класацията при спортистите до 18 години е Николая Раденкова от клуба по спортна стрелба „Светкавица“. Тя е с две втори и едно трето място в стрелбата с пневматичен пистолет на Европейското първенство за девойки. Втори е Давид Петров от клуба по борба „Олимпиец“. Трета е Десислава Денева от клуба по спортна стрелба „Светкавица“. Четвъртото място е за бореца Алекс Грозданов от клуб „Олимпиец“. Петата позиция е за друг състезател на същия клуб – Сейко Бисеров. Толга Абдурахманов от спортен клуб по спортна гимнастика „Светкавица“ е шести. Седми е Онур Хикмет от клуба по спортна гимнастика „Торнадо“. Осмото място е за състезателя по колоориентиране на „Вариант 5“ Ростислав Костадинов. Девета е Сияна Георгиева от баскетболен клуб „Светкавица – Мебел Стил“. Десетата позиция е за състезателката по бокс на „Светкавица“ Стефани Василева.

В класацията при отборите и трите отличия са за състезателките на баскетболен клуб „Светкавица – Мебел Стил“. Първи е тимът на момичетата до 13 години, втори – на момичетата до 14 години, а трети – на момичетата до 12 години на клуба. Треньори на състезателките са Християна Златкова и Мирела Тодорова.

През тази година общо осем спортни клуба подадоха номинации в обявения от Общината срок. В категорията до 18 г. бяха номинирани 14 състезатели, а в тази над 18 г. – седем спортисти. Номинираните отбори са три. Отличените са определени от комисия, в чийто състав влизат спортни деятели, журналисти, общински съветници и експерти от администрацията.