На територията на област Стара Загора ще функционират общо пет Местни инициативни групи (МИГ), които са одобрени с решение на Министерството на земеделието и храните за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмния период 2023–2027 г. по интервенция „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“. Това са МИГ „Раднево“, МИГ „Чирпан“, МИГ „Мъглиж, Николаево, Гурково“, МИГ „Гълъбово, Опан, Симеоновград“ и МИГ „Брезово, Братя Даскалови“, съобщиха от Областния информационен център в Стара Загора.

От Община Раднево информираха, че това е първата одобрена стратегия за МИГ „Раднево“ и исторически момент за общината, който поставя началото на нов етап в развитието на местните общности, социално-икономическата активност и прилагането на иновативен подход за устойчиво развитие. „Горди сме, че чрез съвместни усилия успяхме да постигнем този значим успех. Одобрената стратегия ще даде реални възможности за развитие на местния бизнес, модернизация на инфраструктурата, подкрепа за земеделието и подобряване на качеството на живот в общината“, посочиха от администрацията. Одобрената безвъзмездна финансова помощ за МИГ „Раднево“ е в размер на 1 200 000 лева, показва справка в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България (ИСУН).

За МИГ „Чирпан“ това е третата одобрена СВОМР и е на обща стойност 5 867 400 лева, съобщиха за БТА от местната администрация. Оттам посочиха, че новата стратегия ще подпомогне малките и средните предприятия, земеделските производители, иновациите и инициативите за подобряване качеството на живот в региона.

В официалния сайт на Община Чирпан кметът Ивайло Крачолов подчертава, че изминалият програмен период ясно показва ефекта от съвместната работа между специалистите в МИГ, ръководени от изп. директор Деляна Николова, и местната власт, а реализираните проекти са подобрили качеството на живот, създали са нови икономически възможности и са укрепили ролята на МИГ като двигател на местното развитие.

Съвсем скоро Местната инициативна група ще предостави допълнителна информация за предстоящите мерки и възможностите за финансиране в рамките на одобрената стратегия.

БТА припомня, че три градски парка и едно междублоково пространство бяха ремонтирани по програма на МИГ „Чирпан“.

„Одобрението на новата СВОМР е ключов момент за региона. Това е инструмент, който дава реални възможности на местните хора да развиват идеи, да модернизират производството си и да подобряват средата, в която живеят. Очакваме сериозен интерес още с първите приеми“, коментира зам.-кметът на Община Братя Даскалови Емил Филипов в официално съобщение.

От администрацията посочиха, че настоящата стратегия включва пет ключови мерки: „Инвестиции в земеделските стопанства, включително „интелигентно земеделие“ и опазване на околната среда“ с финансиране от 800 000 лв., „Инвестиции в неземеделски дейности – производство, услуги, занаяти“ с финансиране от 800 000 лв., „Непроизводствени инвестиции в основни услуги и обновяване на населените места“ в размер на 1 600 000 лв., „Насърчаване на териториалната идентичност и „интелигентно“ устойчиво развитие“ в размер на 80 000 лв. и „Сътрудничество и подготвителни дейности“ в размер на 100 000 лв. Общият ресурс по стратегията надхвърля 3,3 милиона лева. Предстои МИГ „Брезово, Братя Даскалови“ да обяви график за прием на проектни предложения по отделните мерки.

Одобрената безвъзмездна финансова помощ за МИГ „Мъглиж, Николаево, Гурково“ е в размер на 1 466 850 лева, колкото е и тази за МИГ „Гълъбово, Опан, Симеоновград“, показва справка в сайта на ИСУН.