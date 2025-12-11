МОН отпуска близо 500 хиляди лева за ремонт на физкултурен салон в Средно училище "Николай Катранов" в Свищов

С писмо от днес до кмета на община Свищов Генчо Генчев, от Министерството на образованието и науката (МОН) е изпратена информация, че е одобрено финансирането на проект за основен ремонт на физкултурен салон в свищовското Средно училище (СУ) "Николай Катранов" на стойност 485 247 лв., съобщиха от общинската администрация.

Заявката на община Свищов за финансиране е одобрена като приоритетна от министъра на образованието и науката с максималния ресурс, а след провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) през 2026 година ще започнат строително - монтажните работи, уточниха от общината.

БТА припомня, че в началото на този месец община Петрич спечели финансиране на проект за изграждане на физкултурен салон в Средно училище "Васил Левски" в село Коларово.