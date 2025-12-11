Подробно търсене

Българската асоциацията на морските капитани предлага мерки за справяне с риска от замърсяване на морското крайбрежие заради танкера „Кайрос“

Петра Куртева
Танкер, плаващ под чуждестранен флаг, е заседнал във водите на Черно море край брега на град Ахтопол.Снимка: Христо Стефанов/БТА, архив
София,  
11.12.2025 21:43
 (БТА)

Българската асоциацията на морските капитани (БАМК) предлага мерки за справяне с риска от замърсяване на морското ни крайбрежие заради танкера „Кайрос“, съобщиха от Управителния съвет на асоциацията.

Оттам посочват, че изоставянето на танкера в бедстващо състояние и без управление в непосредствена близост до бреговете на Ахтопол застрашава пряко сигурността на корабоплаването, екологичната и морска безопасност на България като черноморска, европейска и международно представена морска страна.

БТА припомня, че миналата седмица танкер, плаващ под чуждестранен флаг, заседна край бреговете на Ахтопол. Операцията с танкера „Кайрос“ край българския бряг е била извършена от частна турска компания без предварително уведомяване на турската държава, заяви турският посланик Мехмет Уянък по време на среща с вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министъра на външните работи Георг Георгиев в началото на тази седмица.

От „Морска администрация“ съобщиха днес, че операцията по изтеглянето на танкера започва утре. Танкерът "Кайрос", който заседна край Ахтопол, е останал неуправляем, след като турският влекач, който го е буксирал, го е изоставил заради лошо време. Корабът е бил наблюдаван от българските гранични власти и Военноморските ни сили, съобщи изпълнителният директор на "Морска администрация" к.д.п. инж. Венцислав Иванов.

От БАМК настояват за десет действия. Сред тях са извършване на детайлна техническа експертна оценка на текущото състояние и структурната цялост, плаваемост и степен на поразеност на танкера „ Кайрос“, да се изготви незабавно авариен план за безопасна буксировка на МТ „Кайрос“ към безопасна зона, с цел недопускане на засядането му, погиването му или екологично замърсяване вследствие на инцидента, както и да се окаже нужната медицинска, хуманитарна и професионална помощ на наличните членове на борда, част от първоначалния екипаж.

Предвид гореизложеното, призоваваме всички отговорни институции да предприемат адекватни и своевременни действия за отвеждането на МТ „Кайрос“ към район на безопасна акватория в Бургаския залив, с цел недопускане на рискови възможни последици от аварии и инциденти, посочват от асоциацията.

Цялото становище на асоциацията вижте тук.

/ВД/

Към 21:59 на 13.12.2025 Новините от днес

