Благотворителен коледен базар в подкрепа на приюта „Неврокопски лапички“ ще се проведе на 13 декември в Гоце Делчев

Благотворителен коледен базар в подкрепа приюта за животни „Неврокопски лапички“ ще се проведе на 13 декември в Гоце Делчев, съобщават организаторите. Средствата от продажбите ще бъдат използвани за храна, ветеринарни грижи и временен подслон за животни в нужда.

Базарът ще започне в 12 часа в центъра на града. Предвидени са ръчно изработени сувенири и изделия, предоставени от доброволци и подкрепящи каузата. По думите на организаторите всяка финансова или материална подкрепа е от значение, тъй като приюта разчита основно на дарения за своята дейност.

През август тази година бе събрана сумата от 2700 лева на благотворителен концерт в градския парк на Гоце Делчев в подкрепа на приюта. Участие в музикалната програма взеха изпълнителите Есил Вранчева, Елиф Уруч и Денис Махуров, както и групите „СНП“ и „Боли“. Инициативата бе подкрепена и от други доброволци, изработили чаши, свещи, восъчни фигури и гривни, продавани в полза на каузата.