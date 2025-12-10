Манчестър Сити победи като гост Реал Мадрид в Шампионската лига, Пари Сен Жермен завърши наравно с Атлетик Билбао

Мачове от шестия кръг в основната фаза на Шампионската лига по футбол: Карабах (Азербайджан) - Аякс (Нидерландия) 2:4 Виляреал (Испания) - Копенхаген (Дания) 2:3 Атлетик Билбао (Испания) - Пари Сен Жермен (Франция) 0:0 Байер Леверкузен (Германия) - Нюкасъл (Англия) 2:2 Бенфика (Португалия) - Наполи (Италия) 2:0 Брюж (Белгия) - Арсенал (Англия) 0:3 Борусия Дортмунд (Германия) - Будьо/Глимт (Норвегия) 2:2 Ювентус (Италия) - Пафос (Кипър) 2:0 Реал Мадрид (Испания) - Манчестър Сити (Англия) 1:2 от вторник: Байерн Мюнхен (Германия) - Спортинг Лисабон (Португалия) 3:1 Кайрат Алмати (Казахстан) - Олимпиакос (Гърция) 0:1 Аталанта (Италия) - Челси (Англия) 2:1 Барселона (Испания) - Айнтрахт Франкфурт (Германия) 2:1 Интер Милано (Италия) - Ливърпул (Англия) 0:1 Монако (Франция) - Галатасарай (Турция) 1:0 ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Атлетико Мадрид (Испания) 2:3 Юнион Сен Жилоаз (Белгия) - Олимпик Марсилия (Франция) 2:3 Тотнъм (Англия) - Славия Прага (Чехия) 3:0 В класирането води Арсенал с 18 точки, пред Байерн Мюнхен с 15 точки. Пари Сен Жермен, Манчестър Сити и Аталанта имат по 13, Интер, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Ливърпул са с по 12, Борусия Дортмунд и Тотнъм с по 11 точки и други.