Манчестър Сити победи като гост Реал Мадрид в Шампионската лига, Пари Сен Жермен завърши наравно с Атлетик Билбао

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
10.12.2025 23:55
 (БТА) 
Мачове от шестия кръг в основната фаза на Шампионската лига по футбол:

Карабах (Азербайджан) - Аякс (Нидерландия)            2:4
Виляреал (Испания) - Копенхаген (Дания)               2:3
Атлетик Билбао (Испания) - Пари Сен Жермен (Франция)  0:0
Байер Леверкузен (Германия) - Нюкасъл (Англия)        2:2
Бенфика (Португалия) - Наполи (Италия)                2:0
Брюж (Белгия) - Арсенал (Англия)                      0:3
Борусия Дортмунд (Германия) - Будьо/Глимт (Норвегия)  2:2
Ювентус (Италия) - Пафос (Кипър)                      2:0
Реал Мадрид (Испания) - Манчестър Сити (Англия)       1:2

от вторник:
Байерн Мюнхен (Германия) - Спортинг Лисабон (Португалия)   3:1
Кайрат Алмати (Казахстан) - Олимпиакос (Гърция)            0:1
Аталанта (Италия) - Челси (Англия)                         2:1
Барселона (Испания) - Айнтрахт Франкфурт (Германия)        2:1
Интер Милано (Италия) - Ливърпул (Англия)                  0:1
Монако (Франция) - Галатасарай (Турция)                    1:0
ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Атлетико Мадрид (Испания)    2:3
Юнион Сен Жилоаз (Белгия) - Олимпик Марсилия (Франция)     2:3
Тотнъм (Англия) - Славия Прага (Чехия)                     3:0

В класирането води Арсенал с 18 точки, пред Байерн Мюнхен с 15 точки. Пари Сен Жермен, 
Манчестър Сити и Аталанта имат по 13, Интер, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Ливърпул 
са с по 12, Борусия Дортмунд и Тотнъм с по 11 точки и други.

