За оставка и честни избори призоваха лидерите на „Продължаваме промяната-Демократична България“ Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, които се обърнаха към събралите се на протеста в „Триъгълника на властта“ в София тази вечер. Те обещаха, че ако утре правителството не подаде оставка, отново да са на площада и този път да ни си тръгнат. Малко след техните изказвания беше обявен и край на протеста в столицата.

Тази оставка вече е дадена, те още не са го разбрали, обяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов. Гответе се за избори, те трябва да са честни и „тази мафия да бъде изметена“, призова той.

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, съобщи, че днес са внесли в Народното събрание нов законопроект, който казва да бъде свалена охраната на Делян Пеевски. „Този мафиот, тази мафия“ няма да ползва повече държавна охрана, НСО, полиция, жандармерия, защото нито един депутат не трябва да ползва НСО", изтъкна Мирчев. Той добави, че предлагат и друг законопроект. Щом САЩ и Великобритания са казали, че Пеевски е корумпиран, както и всички санкционирани по „Магнитски“, тези правила да важат и в България, обясни той. Имаме много ясен план – първо оставка на това „корумпирано управление“, втора точка – провеждане на честни и свободни избори, за да можем да си върнем България такава, каквато трябва да бъде за нашите деца – свободна и европейска, призова политикът. Мирчев се обърна към протестиращите с познатата фраза „Българи, юнаци“.

Последен взе думата председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. Казахме, че няма да стане по този начин, но те продължават да не ни чуват, опитаха се да ни обяснят, че оставка сме искали само ние, а вие – нов бюджет, каза той на хората на площада. Какво искате вие, попита Василев - събралите се чу отговориха с „оставка“.

Оставката е факт, вие днес, тази вечер, им я взехте. Единственото съобщение към Борисов, Пеевски, към Слави (Трифонов) и Зафиров е - идете си мирно и да отидем на честни избори, защото иначе чухте хората преди малко, продължи Василев. И добави - дайте оставката на това „корумпирано правителство“ още утре. По думите му никой не може да управлява България напук на българските граждани. Имам една молба към всички вас, към цялата страна – обадете се на вашите депутати от БСП и „Има такъв народ“ и им кажете утре, когато гласуват по вота на недоверие, да ви чуят, защото вие сте ги сложили в НС, вие им плащате заплатите и те трябва да ви чуят, поиска лидерът на ПП. Асен Василев, както и Мирчев и Божанов благодариха на хората за подкрепата, за това, че протестът е мирен. Надявам се утре да бъде гласувана оставката, ако не - ще се съберем отново и този път няма да си тръгнем, обяви председателят на „Продължаваме промяната“.