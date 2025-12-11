Курсът на ЕС към милитаризация неизбежно ще доведе до негативни последици за самите европейски страни. Такова мнение изрази ръководителката на руската делегация на преговорите във Виена по въпросите на военната сигурност и контрола над въоръженията Юлия Жданова, цитирана от ТАСС.

"Курсът към милитаризация неизбежно ще доведе до негативни последици за самите държави в Европа, които си копаят икономическа яма. Подготвената от Европейската комисия "Пътна карта за отбранителна готовност" няма да осигури качествено повишаване на военния потенциал на Европейския съюз. Предприятията от отбранителната индустрия на "обединена Европа" в условията на усложнени процедури за получаване на средства по линията на инструмента за финансиране на съвместни държавни поръчки за въоръжения SAFE ще бъдат принудени да продължат да разчитат на търговските банки и пазара на заемния капитал. На фона на повишената стойност на заемите това ще затрудни ускореното нарастване на производството на военна продукция в ЕС. В резултат на това обединението рискува да се вкара в капан, като стане по-зависимо от САЩ като доставчик на отбранителна продукция", заяви тя на пленарното заседание на форума на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за сътрудничество в областта на сигурността.

ЕС започва да прилича на военнополитически съюз по образа и подобието на НАТО, а неговата милитаризация е необходима на съвременните европейски елити, за да запазят властта си, каза членът на делегацията на Русия Антон Мазур.

"Пред очите ни се случва трансформация на ЕС във военнополитически съюз по образа и подобието на НАТО. И, съдейки по всичко, целта е да се отвлече вниманието на населението от вътрешните проблеми, да се потисне инакомислието, да се ограничи свободата, за да се запази властта от настоящите европейски елити. Това засяга цяла редица от страни, които са членки на тази организация“, заяви той.