Трима футболисти на Реал Мадрид са наказани за по два мача заради неприемливо поведение към съдиите в мач от Ла Лига

Футболистите на Реал Мадрид Дани Карвахал, Алваро Карерас и Ендрик бяха наказани за по два мача заради поведението си към съдийската бригада в мач от испанското първенство миналия уикенд.

Защитникът Карерас беше изгонен в добавеното време при домакинската загуба с 0:2 срещу Селта Виго - мач, в който домакините завършиха с девет души, тъй като Фран Гарсия вече беше получил червен картон, съобщава АП.

Нападателят Ендрик, който остана резерва, беше изгонен от пейката. Карвахал, който също беше на пейката, но не игра поради контузия, беше обвинен в неуважение към съдиите в тунела след мача на стадион „Сантяго Бернабеу“.

Гарсия, който е с два жълти картона, получи наказание за един мач.