Николай Станоев
Множество граждани изпълниха "Триъгълника на властта" за протест под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!". Организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България". Граждани са изпълнили пространството от статуята на "Св. София" до сградата на Народното събрание. Хора има на пл. "Независимост", пл. "Атанас Буров", пред сградата на БНБ. Множество е изпълнило бул. "Цар Освободител" и стига до ул. "Г.С. Раковски", 10 декември 2025 г. Снимка: Благой Кирилов/БТА (ПК)
София,  
10.12.2025 23:10
 (БТА)

Световните агенции отразяват антиправителствените протести в България тази вечер.

Хиляди българи се събраха, за да протестират срещу правителството на малцинството и срещу, според тях, неспособността му да се справи с ендемичната корупция в най-бедната държава от Европейския съюз, отбелязва Ройтерс.

Франс прес посочва, че десетки хиляди протестиращи отново са поискали оставката на кабинета в България.

Заглавието на информацията на ТАСС  по темата е подобно: Десетки хиляди българи искат оставката на правителството на улични протести.

Протестите в столицата София и десетки други градове са поредните от поредица демонстрации в черноморската страна. Те се състоят в момент, когато България се готви да приеме еврото на 1 януари, посочва Ройтерс.

Протестиращите използваха лазери, за да прожектират думите "Оставка", "Мафията вън" и "За честни избори" върху сградата на Народното събрание в центъра на София.

Утре българският парламент ще гласува вот на недоверие срещу правителството на министър-председателя Росен Желязков - шестия по рода си, откакто то пое властта на 15 януари тази година.

Опозиционни партии и други организации заявиха, че протестират срещу плановете за увеличаване на социалноосигурителните вноски и данък дивидент, за да се финансират по-високите държавни разходи.

Миналата седмица правителството оттегли бюджета за 2026 г. - първия, разчетен в евро - заради масовите протести. Въпреки това протестите продължават с пълна сила в една страна, където през последните четири години хората гласуваха за парламент седем пъти, за последно - през октомври 2024 г. , на фона на дълбоки политически и социални разделения, отбелязва Ройтерс.

Десетки хиляди души протестират днес в София срещу българското правителство - поредния от безпрецедентните за последните години митинги в страната, където гневът се фокусира върху бюджета за 2026 г., обобщава Франс прес.

За трети път в рамките на три седмици демонстранти се събраха на площад "Независимост" пред парламента в София, като скандираха "Оставка!" и издигнаха плакати с надписи "Достатъчно!" и "Махайте се!".

Мобилизацията по призива на реформаторската и прозападна коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) събра хиляди хора и в други градове в цялата страна, отбелязва АФП.

Вълната от недоволство, със значително участие на млади хора, се надигна в края на миналия месец, когато правителството се опита да приеме по ускорена процедура бюджета за догодина - първия, разчетен в евро. Това стана в момент, когато малката балканска страна - най-бедната в Европейския съюз, се готви да въведе единната европейска валута на 1 януари, посочва АФП.

В крайна сметка правителството оттегли проектобюджета и представи в началото на тази седмица нов. Това обаче не успокои гнева на недоволните, отбелязва АФП.

ТАСС посочва, че няколко десетки хиляди демонстранти са се събрали в т. нар. Триъгълник на властта в София. Мащабен мирен митинг в България, организиран от опозиционни партии, иска оставка на правителството и предсрочни парламентарни избори.

"Няма да позволим да бъдем измамени, няма да позволим да бъдем ограбени", "Циркът свърши! Време е за оставка и съд", "Управлението на мафията в България свърши!", "Мафията вън!", скандираха протестиращите.

Освен оставката на правителството, демонстрантите искат промяна в системата на управление на страната, най-вече отстраняването от власт на Бойко Борисов, лидера на политическа партия "Граждани за европейско развитие на България" (ГЕРБ), и на Делян Пеевски, лидера на политическата коалиция "ДПС - Ново начало", които според тях носят главната отговорност за настоящите проблеми на България, отбелязва ТАСС. Протестът се състои на фона на инициирания от опозицията вот на недоверие към правителството заради провала на икономическата му политика, който ще бъде гласуван от парламента утре.

 

 

/НС/

