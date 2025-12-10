Хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета, написа президентът Румен Радев

Хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета. Сториха го незапомнен брой българи от всички възрасти и партии по площадите на София, Пловдив, Варна, Бургас... в цяла България и в Европа. Това написа президентът Румен Радев във Фейсбук.

Според него протестът е родил широк народен консенсус анти-мафия, който е по-важен от всички различия, от всички опити за присвояване на надеждата.

"Уважаеми народни представители,

Утре избирате между достойнството на свободния вот и позора на зависимостите.

Между гласа на народа и страха от мафията. Чуйте площадите! Вие сте на ход!", пише президентът.

Моят избор е ясен, завършва постът на държавния глава.

Тази вечер в столицата и други градове на страната се проведоха митинги с искане за оставка на правителството и честни избори.

В София множество граждани изпълниха "Триъгълника на властта", хората искаха управляващите да се оттеглят от властта. Протестът беше под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!"