Хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета, написа президентът Румен Радев

site.btaХората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета, написа президентът Румен Радев
Хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета. Сториха го незапомнен брой българи от всички възрасти и партии по площадите на София, Пловдив, Варна, Бургас... в цяла България и в Европа. Това написа президентът Румен Радев във Фейсбук.
Според него протестът е родил широк народен консенсус анти-мафия, който е по-важен от всички различия, от всички опити за присвояване на надеждата.
"Уважаеми народни представители,
Утре избирате между достойнството на свободния вот и позора на зависимостите.
Между гласа на народа и страха от мафията. Чуйте площадите! Вие сте на ход!", пише президентът.
Моят избор е ясен, завършва постът на държавния глава.
Тази вечер в столицата и други градове на страната се проведоха митинги с искане за оставка на правителството и честни избори.
В София множество граждани изпълниха "Триъгълника на властта", хората искаха управляващите да се оттеглят от властта. Протестът беше под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!"
/ТНП/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина